La Fórmula 1 repartirá más puntos en tres Grandes Premios

La Fórmula 1 terminó el año 2021 envuelta en polémicas. El campeonato del Mundo de pilotos quedó definido después de que Michael Masi decidiera reemprender la carrera a pesar de que los pilotos doblados que se encontraban mezclados entre el resto de competidores no se había desdoblado, algo que favoreció a un Max Verstappen que se encontraba segundo tras Lewis Hamilton después de haber montado neumáticos blandos para atacar al británico. El holandés se llevaría el entorchado y sobre la cabeza del director de carrera empezaría a flotar una sombra que sigue sin desvanecerse hasta el día de hoy.

Todavía no se ha tomado una decisión acerca del puesto de Michael Masi, y será el nuevo Presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, el que después de estudiar los informes termine por tomar una sobre la posición del australiano y si debe continuar o no en su cargo tal vez con otras figuras visibles que le ayuden a tomar las decisiones. Hasta entonces, la Fórmula 1 seguía teniendo por resolver una buena parte de los asuntos que quedaron pendientes de 2021.

Entre ellos lo sucedido en Bélgica, una situación que en aquel momento también benefició en parte a Max Verstappen ya que el holandés se llevó la mitad de los puntos con los que se premia una victoria para una carrera que nunca llegó a disputarse, ya que los competidores únicamente pudieron rodar unas vueltas detrás del Coche de Seguridad.

Cambios en los sistemas de puntuación | Daimler

Esto cambiará en 2022 y para que se puedan repartir los puntos, los pilotos deberá al menos disputar dos vueltas en condiciones competitivas. En este escenario y siempre y cuando no se haya alcanzado el 25% de la distancia de la prueba únicamente se otorgarán entre seis y un puntos para los cinco primeros clasificados. Cuando no se supere el 50%, entonces se otorgarán de 13 a un puntos para los nueve primeros clasificados y en el caso de que no se llegue a completar el 75% de la duración de la carrera, se repartirán de 19 a 1 puntos para los 10 primeros clasificados.

Se mantienen las carreras al sprint del sábado:

Quizás lo más relevante en cuanto a las decisiones deportivas anunciadas por la Comisión de la Fórmula 1 nos encontramos que las Clasificaciones al Sprint (a partir de ahora se denominarán simplemente “Sprint) lejos de aumentar o de desaparecer se mantienen. Repite el circuito de Interlagos con este formato y entran Imola y Red Bull Ring en lugar de Silverstone y Monza.

Los ganadores del sábado sumarán 8 puntos | Daimler

Finalmente, no serán ni seis fines de semanas con este formato ante la negativa de los equipos más importantes por un tema de aumento del techo presupuestario, ni tampoco desaparecerán, con Liberty Media dejando entrever que, en 2022, cuando no necesiten tantos votos positivos para aprobarlo volverán a intentar aumentar la cifra ya que la mayoría de los promotores de las carreras del Mundial están pidiendo tener este tipo de configuración para sus citas.

Habrá más premio para los pilotos que mejor lo hagan en los sábados al Sprint (sumarán los ocho primeros), por lo que, en un fin de semana perfecto, un competidor podría hacerse con el mejor tiempo en la crono del viernes para hacerse con la Pole Position, sumar ocho puntos por quedar primero el sábado y llevarse los 25+1 de la victoria y la vuelta rápida del domingo.