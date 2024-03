Los dueños de la Fórmula 1 también quieren comprar MotoGP

Hace un mes, precisamente el pasado 27 de febrero, la prensa presente en los entrenamientos de pretemporada comenzó a hacer circular unas informaciones que se basaban en los rumores del paddock. En aquel momento se habló de que Liberty Media Corporation, empresa que actualmente dispone de los derechos comerciales del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 estaba interesada por presentar una oferta de adquisición al Mundial de MotoGP y a todas las categorías teloneras que forman parte de las series intercontinentales, incluidas Moto2, Moto3 y Moto E.

Las semanas pasaron y no hubo mucho revuelo en torno a estas primeras informaciones, en buena parte porque el foco mediático se centró especialmente en la investigación respecto a Christian Horner y posteriormente las dos denuncias que se presentaron frente al Comité de Ética de la FIA en torno al presidente federativo, Mohammed Ben Sulayem. Ahora, con ambos casos ‘enterrados’ provisionalmente, la atención regresa de nuevo a la posibilidad de que Liberty Media adquiera Dorna Sports, dirigida por el español Carmelo Ezpeleta, empresa que también se encarga de gestionar el Mundial de Superbikes o World SBK.

Los rumores circulan ya desde el pasado mes de febrero | Red Bull Content Pool

En aquel momento, Carmelo Ezpeleta apuntó en Mundo Deportivo que estas especulaciones eran “rumores y esto es lo que dicen”, apostillando que los accionistas mayoritarios de Dorma son fondos de inversión y que buena parte de sus movimientos empresariales se centran en comprar cosas, esperar a que estas se revaloricen y finalmente volver a ponerlas a la venta para quedarse con los beneficios.

Las ultimas informaciones publicadas este mismo miércoles por Motorsport.com, apuntan a que Liberty Media tendría la intención de cerrar la compra del Campeonato del Mundo de MotoGP por un montante de 4.000 millones de euros, en un acuerdo que podría aprovechar que la tercera fecha del Mundial se disputa en el COTA de Austin, Estados Unidos (patria de Liberty Media), para anunciar el acuerdo llegada entre las partes.

La Fórmula 1 pondría sobre la mesa 4.000 mil millones de euros por la compra de Dorna Sports | Red Bull Content Pool

Precisamente las informaciones apuntan a que ya se había cerrado esa adquisición hace semanas, e incluso la intención era la de confirmarlo de cara al Gran Premio de Qatar del Mundial de Motociclismo, pero en ese momento “las preocupaciones sobre la intervención del organismo de la Comisión Europea que regula el mercado de la competencia congelaron la decisión” tal y como apunta el medio anglosajón.

The Financial Times, una de las grandes referencias en materia empresarial, publicaba este 27 de marzo que la adquisición puede considerarse un hecho, por lo que, todo apunta a que esos temores ya estarían solucionados. No es una novedad que MotoGP y F1 puedan estar bajo el mismo paraguas, ya que CVC Capital Partners (ahora muy conocida por su intervención en LaLiga de futbol profesional española) ya poseía en el pasado ambas categorías hasta que se vio obligada a vender a la competición de las dos ruedas en 2006 por las leyes antimonopolio europeas.

Debemos recordar a su vez que Atresmedia firmó recientemente un acuerdo para poder emitir en abierto los Grandes Premios que se disputan este 2024 en territorio español (Jerez, Valencia y Circuit de Barcelona-Catalunya) y también los que se disputarán el próximo año, por lo que a través de laSexta se podrán seguir este año las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3, mientras que MEGA se encargará de emitir a través de televisión las carreras al sprint y la clasificación que se desarrollan en cada uno de los sábados de estos tres Grandes Premios.