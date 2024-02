Ferrari es el más rápido de los test, Max Verstappen y Red Bull los que asustan

Punto y final a los test de pretemporada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Cuando los semáforos se apaguen dentro de poco más de una semana, los veinte pilotos que conforman la parrilla estarán peleando por los primeros puntos de la campaña 2024, la cual contará con dos docenas de Grandes Premios y seis carreras al sprint en lo que será el calendario más largo de la historia de las series intercontinentales de monoplazas.

Y lo cierto es que Max Verstappen afrontará este primer fin de semana de competición con la vitola de favorito que no sólo le dan sus tres títulos mundiales consecutivos o con el hecho de haber sido prácticamente imbatible con la actual generación de monoplazas. El neerlandés termina los tres días de pruebas siendo el que más ha destacado en ritmo de carrera, lo que ha llevado a sus principales rivales a destacar inmediatamente su figura.

El AMR24 ha mejorado en prácticamente todos los apartados | Aston Martin Racing

Uno de los más contundentes fue precisamente Fernando Alonso, el cual no titubeo al decir este mismo viernes que "somos 19 pilotos los que pensamos que no vamos a ganar el Mundial", algo que por tanto también involucra en esta frase al que será compañero de Verstappen esta temporada de nuevo, Sergio Pérez. El asturiano tuvo un día tranquilo, con buenos simulacros de tanda larga y mostrando esa velocidad a una vuelta que había mantenido oculta durante las últimas jornadas. Es cierto que su giro más rápido tiñó de púrpura el primer sector y que un segundo sector no tan bueno afectó para que no pudiera el ovetense entrar en los 1:30 en los que sí estuvo hoy Charles Leclerc, concretamente 1'30"322.

El monegasco fue el más rápido con el compuesto C4, el segundo más blando, en una jornada que volvió a verse afectada por la aparición de la bandera roja después de que la tapa de desagüe del piano exterior en la preparación de la curva 11 se volviera a levantar, en esta ocasión al paso del RB20 de Checo Pérez. La decisión de la FIA fue la de detener de nuevo la acción en pista, asegurar dicho elemento y ya dejar que los equipos y pilotos pudieran probar todo el tiempo de forma continuada hasta las 17h españolas en las que finalizaban estos tres días de pretemporada.

Max Verstappen es el gran favorito | Red Bull Racing

Leclerc fue ligeramente más rápido que George Russell, concretamente 46 milésimas, mientras que Zhou, con el nuevo KICK Sauber que se convertirá en Audi dentro de dos años, se instalaba en el tercer puesto, también con el C4 y superando a un Max Verstappen cuyo tiempo fue obtenido con el C3. El tricampeón ha metido el miedo en el cuerpo a todos sus rivales y ha sido capaz de ello sin ni tan siquiera encabezar la clasificación en los últimos dos días, una buena prueba de lo poco que importan los tiempos puntuales durante estos entrenamientos grupales.

Es el nombre de Max el que aparece en todas las quinielas y seguramente sea la elección obligatoria para todos aquellos que hagan un ‘Fantasy’ para esta temporada 2024. El temor que tienen ante lo que puede ser otro año de dominación por parte de Verstappen está muy por encima del respeto innegable que genera Checo Pérez, al cual le sigue faltando esa excelencia de forma regular con la que poder plantar cara a su compañero de equipo en un Mundial a 24 carreras.

Aun así, esto no ha desmotivado a una Ferrari que ha mostrado una cara mucho mejor a la que tenían con el SF-23 hace un año. En aquel momento, los simulacros de tandas largas demostraban cómo las gomas se venían completamente abajo tras apenas unas vueltas, algo que se confirmó en las primeras carreras, hasta que, en Canadá parecieron dar con la tecla, mientras que Aston Martin perdía ya el colchón de prestaciones que había gozado sobre los de Maranello, así como con Mercedes-AMG F1 y McLaren.

Esta vez en Aston Martin parece ser ligeramente menos optimistas que hace 12 meses y aunque se van de Sakhir con el trabajo bien hecho, se puede apreciar que, en cuanto a ritmo, como en materia de velocidad, parecen estar un paso por detrás de Ferrari o incluso de McLaren, en el mejor de los casos a la par. El propio Fernando no iba a ocultar sus sensaciones, apuntando a que aquí no estaban tan rápidos como el año pasado, y que cree que el RB20 en manos de Verstappen puede ser incluso más aplastante en cuanto al dominio que en 2023: "tras ver el coche creo que hay menos oportunidades de ganar una carrera este año, así es como es”.

El coche ha dado un paso adelante un así, con un AMR24 que ha mejorado según los datos en prácticamente todas las áreas, tanto velocidad punta, como curva rápida, grip y en la estabilidad en frenada. Sin embargo, el resto no se ha dormido durante este invierno, entre ellos una Ferrari que parece haber ganado la segunda posición en el ranking provisional.

Carlos Sainz terminaría noveno tras Fernando Alonso y por delante de Checo Pérez este viernes, pero el madrileño termina los test con el registro más rápido, concretamente el que consiguió ayer por la tarde, todavía con el sol iluminando el cielo de Bahréin. Mercedes, a pesar de los cronos ayer de Hamilton y hoy de Russell parecen estar ligeramente más atrás, mientras que McLaren puede ser el gran rival de Aston Martin en el arranque de campaña 2024. Mucha peor pinta la de Alpine, muy tapados los tres días y viendo como incluso el VISA CashApp RB parece tener incluso mejores sensaciones.

Tiempos del tercer día de test de pretemporada: