Ferrari encabeza el viernes del GP de Francia con Carlos Sainz al frente

El Gran Premio de Francia ha dado comienzo en medio de una ola de calor infernal que azota el continente europeo y que dejó un viernes marcado por las altas temperaturas sobre el circuito de Paul Ricard. El trazado galo mostró hoy su lado más desafiante en un día en el que los equipos y pilotos tienen que habituarse a una nueva realidad en un circuito quizás mejor adaptado para los nuevos monoplazas de Fórmula 1 que otros lugares donde la categoría reina ha competido hasta ahora este año, en especial cuando se lo compara con los circuitos urbanos. En estas condiciones, Ferrari se ha mostrado superior en la jornada de hoy, con un Carlos Sainz que ha sido el más rápido aunque sabiendo que va a perder posiciones en parrilla por exceso de uso de componentes.

La primera sesión de la jornada se desarrolló bajo un sol de justicia y unas elevadísimas temperaturas con 30ºC en el aire y 55ºC en la pista al inicio de la sesión aunque el asfalto llegó hasta unos tórridos 59ºC, prácticamente récord en la categoría reina. Desde el primer momento los pilotos salieron a pista, con la curiosidad de ver el uso de los tres compuestos disponibles este fin de semana ya en los primeros minutos. De esta forma, cada equipo tenía su estrategia para preparar un Gran Premio de Francia que va a estar marcado por un calor muy intenso que no va a desaparecer en ninguna de las sesiones de todo el fin de semana.

De Vries reemplazaba a HAmilton en la FP! | Mercedes-AMG F1

Dos de los elementos más interesantes de los libres 1 eran Nyck de Vries y Robert Kubica, presentes en lugar de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas respectivamente. El piloto probador de Mercedes actuó de ‘rookie’, tomando parte en una sesión de entrenamientos libres como pide el reglamento en dos ocasiones a lo largo del año para cada equipo. Por su parte, en Alfa Romeo se cumplió con el acuerdo con el piloto polaco mediante el cual Kubica toma parte en varios libres y es el reserva oficial de la escuadra, compitiendo si en algún caso es necesario, como en 2021 cuando Kimi Räikkönen se contagió de Covid. Hoy, Kubica fue décimo noveno, mientras De Vries se coló en el top 10 al ser noveno.

Por delante, Charles Leclerc fue el piloto más rápido de la mañana, con Max Verstappen en segunda posición a menos de una décima. Carlos Sainz fue tercero aunque de momento ya se ha confirmado que el cambio de componentes en el monoplaza del madrileño le genera una pérdida de diez posiciones en parrilla que podrían ser más si el equipo Ferrari opta por sacrificar por completo la sesión clasificatoria en pos de tener un propulsor más para el número 55. Redondearon el top 5 George Russell y Pierre Gasly, con Sergio Pérez sexto tras un trompo sin consecuencias. Lando Norris ocupó la séptima posición por delante de un sorprendente Alexander Albon. Tras De Vries, Ricciardo completó el top 10, mostrando a una McLaren algo más competitiva. Fernando Alonso fue décimo quinto.

Trompo de Checo Pérez en la FP1 | Red Bull Racing

Lógicamente, uno de los pilotos que salía a pista más temprano era un Bottas que necesitaba todas las vueltas disponibles para recuperar la sesión de ventaja de sus rivales, mientras Hamilton iba con menos prisa. También los Alpine salieron pronto a rodar, aunque a pesar de las altas expectativas para este fin de semana, por ahora no han mostrado nada muy llamativo. Por lo general, de hecho, la sesión ha sido bastante tranquila sin contratiempos que interrumpieran el tiempo de los participantes, a pesar de las exigentes condiciones tanto para máquinas como sobre todo para pilotos. La sesión transcurrió con normalidad, siendo la primera parte aquella que los equipos usaron para las simulaciones de clasificación y la segunda, para las tandas largas.

Lo más interesante de la jornada lo encontramos por lo tanto en lo estrictamente deportivo, con una Ferrari claramente superior aunque aparentemente centrada en el uso de neumáticos blandos, que se espera que sean usados prácticamente solo en sesión clasificatoria, especialmente en un fin de semana tan caluroso como este. La ventaja de Sainz sobre Leclerc era de una décima pero entre el monegasco y Verstappen, tercero, había casi medio segundo. Aunque queda aún la jornada de mañana e incluso el domingo para descubrir el verdadero rendimiento de los Ferrari y Red Bull, llama la atención esa diferencia sobre todo cuando el actual campeón auguraba un duelo cerrado por la victoria.

Nicholas Latifi está muy lejos de su compañero | Williams

Tras el neerlandés, los Mercedes de Russell y Hamilton cerraron el top 5, con Norris en sexta posición en el primer McLaren. Gasly seguía con unas sorprendentes buenas sensaciones en séptima posición, dejando a Magnussen octavo por delante de Ricciardo y Pérez, cerrando el top 10 con el mexicano como una de las sorpresas negativas de la jornada. Fernando Alonso solo pudo ser décimo y el hecho de encontrar a su compañero Esteban Ocon en décimoctava posición no llama al optimismo. Entre ambos, un variado ‘popurrí’ con la presencia de Bottas, Vettel, Tsunoda, Stroll, Albon y Zhou en una zona medio-baja muy igualada. Por debajo, Schumacher y Latifi cerraron la tabla.

De cara a mañana, se espera que se mantengan las elevadas temperaturas, de manera que los neumáticos blandos sufrirán pero serán los más adecuados para sacar tiempos teniendo en cuenta que el calor estará también el domingo y eso los convertiría en la peor opción dominical al no aguantar suficientes vueltas como para entrar en el juego estratégico. En cualquier caso, vemos a una Ferrari muy fuerte que deberá defenderse de Red Bull y en menor medida, Mercedes. Pero teniendo en cuenta que los italianos no tendrán a Sainz arriba por penalización y los austriacos de momento no han visto a Pérez con muy buen ritmo, eso podría abrir la puerta a oportunidades para otros equipos. Vienen curvas…