Fernando Alonso tantea a Red Bull para decidir su futuro

La Silly Season del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 está cogiendo poco a poco ritmo. La victoria de Carlos Sainz el pasado fin de semana en el Gran Premio de Australia sirvió para que el actual piloto de la Scuderia Ferrari comenzara a figurar también como posibles alternativas para Red Bull Racing y Mercedes-AMG F1. Así lo dejaron ver los directores de ambas escuderías Christian Horner y Toto Wolff, los cuales no han descartado en ningún momento que no vayan a contar con el madrileño a la hora de pensar en conformar sus respectivas alineaciones para 2025.

Sin embargo, el nombre de Sainz no ha sido el único que ha sido repetido en más de una ocasión en público en los últimos días. Fernando Alonso ha pasado también a estar recientemente en el foco de todas las quinielas. Incluso, medios internacionales como ‘The Race’, ya han adelantado que, según informaciones suyas, Alonso, o el círculo cercano del asturiano, estarían empujando para averiguar si habría opciones para Fernando de fichar por Red Bull antes de decidir su futuro.

Mercedes, Red Bull o la continuidad en Aston Martin | Aston Martin F1

El bicampeón termina este 2024 su contrato con Aston Martin, y si bien, ambas partes se han mostrado muy predispuestas a renovar la colaboración, la posibilidad de sentarse en uno de los monoplazas más competitivos de la actual parrilla es cuanto menos tentadora. Nadie te asegura que el RB21 vaya a ser igual de competitivo y superior que el RB20, ni tampoco que el W16 de Mercedes vaya a recuperar las prestaciones que la firma de la estrella parece haber perdido desde 2022, sin embargo, ambas escuderías ya han demostrado de forma repetida que pueden y saben hacer coches ganadores.

Las palabras de Alonso en Melbourne ya dejaron entrever que el escenario de mantenerse en Aston Martin no es el único que está valorando: “A veces sí me ayudó, a veces me dolió ser dueño de mi destino. Elegí cuándo dejar un equipo, cuándo unirme a un equipo. Elegí cuándo parar la Fórmula 1. Y elegí cuándo volver. Y ahora elegiré lo que haré el año que viene. No seguiré lo que hacen los demás y ellos dictan mi destino. Lo haré solo, para bien o para mal, así soy. No quiero esperar quizás hasta el verano, porque creo que sería injusto para mí y para el equipo si tienen que encontrar más opciones o cosas así. Pero tampoco quiero apresurarme y tomar una decisión mientras no tengo la cabeza puesta en el próximo año”.

Valioso podio de Alonso en Jeddah y octavo puesto en Australia | Aston Martin F1

Tras su excepcional arranque de 2023, pocos dudan que el español pueda luchar de nuevo por las victorias a pesar de que el primer dígito de su edad ya se ha establecido en la cuarta década. Con 42 años, él puede ser uno de los grandes actores en una Silly Season que ya ha sido testigo de un terremoto como es el del fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, pero que contiene el aliento ante las repetidas elucubraciones de que Max Verstappen podría abandonar Red Bull para recalar en la estructura de Brackley.

En ese punto, Red Bull tendría que valorar si Checo Pérez estaría o no listo para ser jefe de filas o si habría que buscar dos nuevos pilotos de primer nivel para que defiendan el nombre la compañía de las bebidas energéticas. Contar con un Daniel Ricciardo que actualmente no es la sombra ni de lo que fue antes de su mudarse a McLaren o de un Yuki Tsunoda del que todavía se sigue esperando un mayor desarrolló parece poco realista para una escudería como la que dirigen Christian Horner, Adrian Newey y el Dr. Helmut Marko, y si la respuesta fuera Liam Lawson, entonces el neozelandés estaría ya subido a un Fórmula 1 y no figurando como reserva.

No es la primera vez que se relaciona a Alonso con Red Bull. Ya en 2013 el ovetense sonó con fuerza para ir a la escudería austriaca como sustituto de Mark Webber después de que las prestaciones de Ferrari fueran año a año a menos, una situación que finalmente no llegó a concretarse. Sin embargo, los últimos rumores no se detienen ahí, e incluso han apuntado a que, si Alonso no va a Red Bull, el billete de viaje podría ser de Milton Keynes a Silverstone, reservado para uno de los grandes genios técnicos de la Fórmula 1, especialmente de la moderna, Adrian Newey.

Alonso ya sonó para Red Bull en 2013 | Aston Martin F1

Adrian Newey en contactos con Aston Martin:

Una reunión entre Lawrence Stroll y Newey en el marco del GP de Arabia Saudí ha sido suficiente como para apuntar a una oferta millonaria para tratar de que Adrian busque un nuevo reto y se aleje del excesivo ruido que hay en torno a Red Bull y el caso Horner. Aston Martin ya pescó recientemente en el departamento técnico de RBR, contratando a Dan Fallows, por lo que volver a reunirle con Newey puede al fin y al cabo no ser una situación disparatada, aunque sí muy costosa.

Y en medio de todo este revuelo, Pat Symonds, antiguo ingeniero de Renault en la exitosa etapa de Fernando Alonso y ahora responsable del departamento técnico del campeonato, quiso dar su opinión en uno de los podcasts oficiales de la Fórmula 1 y apuntó a que Mercedes-AMG F1 tendría el piloto ideal para sustituir a Lewis Hamilton en la figura de Alonso como forma de ayudar al equipo de la estrella a corto plazo: “Si estuviese buscando el mejor resultado posible para 2025 y para que me ayude con mi nuevo coche de 2026, Fernando es el hombre". Parejas de baile desde luego parece que no faltan.