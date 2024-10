Fernando Alonso retrasa su viaje a Brasil por problemas de salud

A pesar de que afrontaba el fin de semana en el que celebrar 400 Grandes Premios como piloto del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso tuvo que alterar la semana pasada su plan debido a problemas de salud, perdiéndose el día reservado para la prensa. El piloto asturiano aun así pudo tomar parte de todas y cada una de las sesiones que conformaron el programa en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sin embargo, una vez terminada la carrera de forma prematura por el abandono en la vuelta 16, esa indisposición parece haber continuado en el tiempo.

El propio equipo Aston Martin ha confirmado que Fernando Alonso llegará más tarde a Brasil para disputar este fin de semana el Gran Premio de Sao Paulo después de haber tenido que regresar a Europa tras la cita en México para ser atendido por un especialista ya que la infección intestinal parece haber continuado.

La mejor noticia para los aficionados al Campeonato del Mundo de Fórmula 1 es que el bicampeón Mundial parece que llegará a tiempo para tomar parte también de todas y cada una de las sesiones de este fin de semana, comenzando con los primeros y únicos entrenamientos libres del viernes, el cual precederá a la clasificación de cara a la carrera al sprint del sábado. Se volverá a saltar sin embargo el día con los medios y aprovechará este día extra para terminar de recuperarse físicamente y para volar: "El día extra de tratamiento ha retrasado sus planes de viaje a Brasil, pero garantiza que estará listo para las carreras de este fin de semana".

Alonso se perderá por segunda semana consecutiva el día con los medios | Aston Martin F1

Ya en México, aunque no fue muy vocal a la hora de hablar de sus problemas, sí que confirmó que no había estado en su capacidad plena a nivel físico: "En los últimos días no estaba al 100% físicamente, pero creo que este circuito tampoco es particularmente exigente en términos de fuerzas G y altas velocidades". En Brasil la situación puede ser muy distinta, ya que hablamos de un fin de semana con formato al sprint, exigente ya desde el viernes y en una pista que tras el reasfaltado al que ha sido sometida se espera que el tiempo por vuelta sea incluso menor, no dando mucho margen a los pilotos a descansar en carrera.

En caso de no poder tomar parte de la carrera, Felipe Drugovich, Campeón de la Fórmula 2 en 2022, podría ser su reemplazo precisamente en la carrera que se disputa en su país. No sería la única sustitución que se daría este año ya que hemos visto cómo Oliver Bearman ya reemplazo a Carlos Sainz en Jeddah y a Kevin Magnussen en Bakú, así como las sustituciones ya permanentes de Franco Colapinto por Logan Sargeant en Williams y de Liam Lawson por Daniel Ricciardo en Racing Bulls.