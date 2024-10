El duelo Vestappen vs Norris sale más caliente que nunca de México

Un Gran Premio menos para terminar la temporada y la primera vez desde que la Fórmula 1 regresó de este último parón otoñal en la que Max Verstappen pareció perder por completo los nervios. El neerlandés había controlado hace poco más de siete días a Lando Norris en la parte final de la carrera estadounidense y que forzó a que el británico lo tuviera que adelantar por fuera, llevándose posteriormente el de McLaren una sanción de cinco segundos que le llevaba a perder la tercera posición.

A México se llegó con una McLaren en pie de guerra. Los de Zak Brown ejercían su derecho a revisión sobre la sanción a Norris y aunque posteriormente no sería admitida a trámite ya que no se consideró que hubiera evidencias nuevas que rebatieran la decisión de los comisarios, sí que dejaba entrever que ese rictus alicaído de los británicos tras el desenlace en Austin no iba a ser igual en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

Son 47 puntos de diferencia entre Verstappen y Norris | Red Bull Content Pool

Y así fue. A pesar de que Norris quedó en una difícil tercera posición de parrilla tras la clasificación del sábado, el británico destacó en más de una ocasión que se sentía satisfecho partiendo desde ese lugar, incluso si esto significaba tener a Max Verstappen saliendo justo por delante. Ya en carrera, el segundo de la general del Mundial trató de coger el rebufo de su excompañero, Carlos Sainz, para tratar de adelantar al piloto de Red Bull Racing, sin embargo, la buena salida del tricampeón le permitió llegar por el interior a la frenada de la primera curva, situándose líder de carrera y forzando a que el madrileño tomara la escapatoria para evitar la colisión.

Verstappen lo intentó, pero parece claro que el Red Bull RB20 está mucho más expuesto que al principio de la temporada, lo que le llevó a agotar la batería intentando sacar a Sainz de la zona de DRS, propiciando que Carlos recuperara el liderato en la vuelta número nueve ya tras la relanzada después del periodo de Coche de Seguridad y que, dos giros más tarde, fuera Lando Norris el que estuviera intentando hacer la misma maniobra sobre él. Verstappen no había puesto tampoco excesiva resistencia al adelantamiento del de Ferrari, pero aquí era consciente de que iban unos puntos muy importantes que pueden valer un mundial, por lo que la lucha cuerpo a cuerpo con Norris de nuevo fue la nota dominante.

Dos nuevas defensas al límite de Max sobre Lando | Red Bull Content Pool

Sabedor de que estaba expuesto ante la llegada también de Charles Leclerc y quien sabe si también de los Mercedes (sólo faltaba un Oscar Piastri que de nuevo está fallando en los momentos clave, no pasando el sábado de la Q1), Verstappen vendió muy cara esa segunda posición, llegando a hacer dos nuevas defensas completamente al límite y empujando a Lando fuera de la pista, algo que le valdría 20 segundos de sanción en su primera parada, hundiéndole en la clasificación y obligándole a remangarse para remontar hasta ese sexto puesto final.

En Red Bull trataron de ayudarle y vimos no sólo los intentos de Liam Lawson y de Checo Pérez porque el punto de la vuelta rápida quedara desierto, sino que también vimos alguna que otra defensa inexplicable por parte de Liam Lawson cuando estaba siendo doblado por Norris. Nada de esto entregó demasiados resultados para un Verstappen que salía de México con 10 puntos menos de ventaja en el Mundial, reduciendo su cifra a 47 puntos cuando todavía quedan cuatro fines de semana de competición, dos de ellos con formato al sprint (Brasil y Qatar), que suman entre todos ellos a 120 puntos en juego.

Max Verstappen amenazado por una nueva sanción:

Interlagos puede ser escenario de una nueva sanción | Red Bull Content Pool

Necesitará por tanto Lando no sólo seguir sumando victorias y podios (12 esta temporada), sino que Piastri vuelva ser algo más que destellos y que contribuya a los objetivos de McLaren, así como que Ferrari y Mercedes sigan mostrándose competitivos y que se interpongan en esta lucha por el campeonato. No será fácil ya que los de Maranello han demostrado que están aquí para volver a ganar un campeonato y que su monoplaza, lejos de no traer grandes evoluciones en los dos últimos grandes premios, está capacitado para ganar,

Por su parte, Verstappen tiene una ventaja que regresa a los guarismos posteriores al Gran Premio de México, rompiendo su racha de tres victorias consecutivas en México con un margen superior todas ellas a los 13 segundos: "Al final del día, si estás de acuerdo o no, no importa porque las penalizaciones se dan. Sinceramente, ese tampoco fue mi mayor problema en la carrera. Mi mayor problema fue que no teníamos ritmo. Sufrí mucho con los neumáticos, no pude atacar y no pude seguir a Ferrari y McLaren”.

La peor noticia para el neerlandés es que, tras los problemas con la unidad de potencia del viernes, los cuales le tuvieron detenido en el box durante la FP2 y obligaron al equipo a cambiarle la unidad de potencia de cara a la FP3, Max parece tener asumido que tendrá que incurrir en una penalización por estrenar nuevos componentes en lo que queda de año, habiendo sufrido ya la primera en Bélgica, la cual consiguió salvar de forma magistral una vez más al llegar cuarto. Todo apunta a que será en Interlagos donde Red Bull asumirá estos puestos de parrilla.