Dacia correrá el Rally Dakar con Sébastien Loeb y Cristina Gutiérrez

Desde Francia había una información recurrente durante los últimos meses. El Grupo Renault tenía la intención de regresar al Rally Dakar, en este caso a través de uno de sus fabricantes, Dacia, y el objetivo no era otro que el de llegar de cara a la edición de 2025 de la carrera organizada por ASO. El fabricante rumano era confirmado el fin de semana de la presentación del recorrido de 2024 por el propio David Castera, sin embargo, hubo que esperar a este primer lunes del mes de julio para recibir la confirmación por parte de la propia compañía.

Lo hacían por todo lo alto, no sólo confirmando la creación del proyecto que les llevará al Dakar en 2025 y a participar en el Campeonato del Mundo de Rally-Raids, sino que también anunciaba los nombres de los que serán los dos pilotos titulares: el piloto alsaciano Sébastien Loeb y la burgalesa Cristina Gutiérrez. De esta forma, Dacia recupera a la vigente pareja Campeona del Extreme E en la temporada 2022, confirmándose a su vez que el proyecto estará dirigido precisamente por Prodrive, estructura bajo la que convivieron el dúo franco-español y con el que se coronaron en las series eléctricas dentro del equipo X44 de Lewis Hamilton.

Cristina Gutiérrez y Sébastien Loeb celebran el título del Extreme E | Sam Bagnall

Después de la decisión de Loeb de dar un paso al lado y de centrarse en 2023 en el W2RC y en su presencia en el Campeonato del Mundo de RallyCross, el nueve veces Campeón del Mundo de Rallies apuesta por un nuevo proyecto oficial una vez terminada la etapa con el Bahrain Raid Xtreme, equipo que debería al menos llegar a la próxima edición del rally-raid más famoso del planeta que se disputará el próximo mes de enero de nuevo en terreno saudí.

No se han dado a conocer demasiados detalles y se espera que sea a principios del próximo mes cuando se presenten precisamente las formas del prototipo que estará encuadrado dentro de la categoría T1+, la clase reina de la disciplina. Además de su asociación con Prodrive, Dacia ha confirmado que sus vehículos estarán alimentados con combustible sintético y sostenible suministrado por la compañía Aramco, actualmente patrocinadora del Mundial de Fórmula 1 y title sponsor de la Aston Martin F1 de Fernando Alonso y de Lance Stroll.

En principio, el prototipo debería comenzar con su fase de pruebas ya en 2024, aprovechando toda la experiencia acumulada durante estas tres últimas temporadas con las distintas versiones del BRX Hunter que también fue desarrollado por los de David Richards. Tras siete participaciones, Sébastien Loeb sigue persiguiendo la oportunidad de ganar su primer Dakar. Ya ha quedado en varias ocasiones en el podio, secundando a Nasser Al-Attiyah o Stéphane Peterhansel, pero el polifacético piloto de Haguenau sigue teniendo el sueño de ganar la carrera organizada por ASO, mismos responsables del Tour de Francia de ciclismo.

La pareja de pilotos ya sabe lo que es trabajar con Prodrive | Colin McMaster

“Es un banco de pruebas para nuevos motores y soluciones de conducción, pero lo que la gente quizás no sepa es que el Dakar de ayer ya no es el Dakar de hoy, se está convirtiendo en un laboratorio para la movilidad baja en emisiones de carbono. Otra razón por la que participamos es porque esta carrera es como nosotros, el ADN de Dacia encaja con el Dakar y viceversa. La carrera es una aventura humana, deportiva y técnica, y Dacia también es una aventura, así que iremos donde no te lo esperes, abriremos nuestro propio camino, y las tres características de la marca encajan” esta era la carta de presentación del proyecto realizada por el CEO de Dacia, Denis le Vot.

La oportunidad soñada para Cristina Gutiérrez

Para Cristina Gutiérrez es la oportunidad perseguida durante toda su carrera deportiva: tener la alternativa de subirse a un coche de primer nivel y de la máxima categoría de los rally-raids. Se cierra para ella un círculo, consiguiendo su primer volante de estas características tras siete participaciones en las que ha llevado sus monturas hasta la meta en seis ocasiones. Precisamente eso es lo que buscan en el equipo, regularidad y experiencia en la carrera. Campeona de la Copa del Mundo FIA de Rallyes Cross-Country dentro de la categoría T3, ganadora de etapas del Rally Dakar, Cristina está en disposición de seguir los pasos de las alemanas Jutta Kleinschmidt y de Andrea Mayer (ahora conocida por su apellido de casada, Andrea Peterhansel) y demostrar que las pilotos féminas también tienen condiciones para ganar la carrera off-road más dura del planeta como ya hicieron en 2001.

Para Dacia es también el proyecto más importante de su historia. Con Alpine acaparando buena parte de la imagen de deportividad del Grupo Renault y estando presentes en Fórmula 1 y en Le Mans, ahora es el turno para que los rumanos también reclamen su cuota de protagonismo. En España se considera una marca muy querida dentro del automovilismo, especialmente en los rallies, donde han servido como copa monomarca de iniciación durante años con el Sandero, pero internacionalmente también han tenido presencia puntualmente en competiciones con tanto pedigrí como la Subida Internacional a Pikes Peak o con su presencia en el Trofeo Andros. Ahora, pensar en el Dakar, son palabras mayores.