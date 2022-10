Los comisarios devuelven a Fernando Alonso la 7ª plaza en Estados Unidos

Fue una de las decisiones más polémicas de esta temporada 2022. El equipo HAAS, que venía de una sanción similar en el Gran Premio de Canadá después de que se le obligara a Kevin Magnussen a entrar en boxes por tener el endplate roto tras un toque en la primera vuelta con Lewis Hamilton, presentó una protesta en Estados Unidos contra Alpine. Fernando Alonso, tras la colisión con Lance Stroll y contra las barreras, siguió en carrera previo paso por el pit-lane con un retrovisor suelto, el cual se caería precisamente cuando el asturiano peleaba frente al piloto danés por posición.

La escudería norteamericana había llamado hasta en dos ocasiones a Dirección de Carrera para pedirles que se le mostrara la bandera negra con círculo rojo al asturiano, tal y como se había hecho con Magnussen en el Circuit Gilles Villeneuve, sin embargo, se hizo caso omiso y fue al final de carrera cuando los de Günther Steiner presentaron una reclamación que le costó a Fernando Alonso 30 segundos de penalización y caer desde la 7ª posición hasta la 15ª, fuera de los puntos.

El asturiano se mostraba completamente en contra de la situación, especialmente de los riesgos tomados para remontar tantas posiciones tras su accidente con Stroll con un coche que seguramente estaba tocado tras los impactos. Alpine presentaba una protesta basada en que HAAS no había cumplido con el plazo límite y que por tanto no tenía validez la sanción, pero no fue hasta este jueves (ya viernes de madrugada en Europa) cuando la FIA decidió juntar a las distintas partes para llegar a un punto común.

Cuando parecía que el esperpento se había terminado, la reunión ha dado a lugar a un buen número de indecisiones y de cambios de rumbo, comenzando por una conclusión después de varias horas discutiendo que apuntaba a que la protesta de Alpine tampoco tenía cabida y que su apelación no había llegado a tiempo por apenas 8 minutos. Se le otorgaba entonces un derecho a protesta a la escudería francesa siempre y cuando presentaran nuevas evidencias, algo que realizarían, basándose de nuevo en que HAAS había superado esos 30 minutos de plazo que tenía después del Gran Premio de Estados Unidos para elevar su protesta frente a los comisarios.

Alonso recupera la séptima plaza en Estados Unidos | Alpine

Según los estadounidenses, uno de los representantes de la FIA les había asegurado que disponían de otros 30 minutos extra, por lo tanto, la escudería HAAS hizo uso de ellos y aprovechó para presentar el texto tras redactarlo en ordenador. La formación reconoce que podría haberlo hecho dentro de la primera hora sin ningún problema si la hubieran realizado a mano, situación en la que seguramente sí hubiese prosperado la penalización de 30 segundos a Fernando Alonso.

Finalmente, los comisarios deportivos reconocieron que HAAS no tenían ninguna ‘imposibilidad’ que le impidiera presentar su protesta en el plazo de 30 minutos inicial (lo hicieron 54 minutos después de la carrera), por lo que se le anula la sanción, devolviéndole a Fernando Alonso la séptima posición no sin antes reconocer los comisarios deportivos una vez más que se encuentran preocupados por los condicionantes en los que se encontraba compitiendo el monoplaza #14 después del accidente y han solicitado una vez más una revisión del protocolo de la bandera negra con círculo naranja.