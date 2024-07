Charles Leclerc saldrá desde la Pole a pesar de la exhibición de Verstappen

Sesión de clasificación pasada por agua en el Circuito de Spa-Fracorchamps sabiendo que de cara a la parrilla de este Gran Premio de Bélgica previo al parón veraniego es Max Verstappen el que partía en desventaja al tener una sanción de 10 puestos de parrilla al haber ‘descorchado’ su quinto motor de combustión interna de la temporada. El neerlandés aun así no bajó los brazos y se le vio en un ambiente muy positivo en un fin de semana en el que necesita que todo esté en su lugar para tratar de remontar, incluido todo lo que sucede desde el muro de boxes.

El piloto de Red Bull Racing sumó una virtual nueva pole position, sin embargo, no será él el que partirá mañana desde la primera posición, algo que corresponderá en este caso a un Charles Leclerc que se sacó un gran tiempo del repertorio en su último intento en Q3, precisamente en el momento en el que parecía que nadie estaba en condiciones de mejorar ya sus tiempos tal y como reflejaban los parciales que se podían ver a través de la tabla de cronometraje.

Verstappen partirá 11º a pesar de su exhibición | Red Bull Content Pool

Con todo ello, los puestos reflejan que Leclerc partirá desde la Pole Position acompañado por un Checo Pérez que sacó la cabeza del agua, precisamente en el peor momento del año para el mexicano, sabedor de que la guadaña podía estar sobre su cabeza y que en el trazado de las Ardenas no siempre ha tenido tardes tranquilas. Tiempazo del #11 que mañana buscará darle a Red Bull Racing lo que no ha podido garantizarle durante los últimos siete grandes premios: los puntos para el campeonato de constructores.

Sin embargo, la historia este domingo podría ser diametralmente distinta si tenemos en cuenta que los McLaren no han dado el do de pecho en mojado y que la carrera previsiblemente se disputará de forma integra sobre alquitrán seco. Es ahí donde los monoplazas naranja papaya podrían terminar de cara la cabeza aprovechando su gran ritmo en carrera y la buena gestión de neumático que han logrado con el MCL38. De primeras, Norris tendrá que remontar desde la cuarta posición, justo detrás de Lewis Hamilton y Oscar Piastri desde la tercera fila que comparte con George Russell, por lo que tienen camino por recorrer sabiendo que aunque Ferrari prefería mojado, Leclerc no tiene ningún tipo de intención de dar su brazo a torcer fácilmente.

McLaren se quedó un paso atrás con la lluvia | McLaren

En el caso de los españoles, ellos han ganado una posición también por la penalización de Max Verstappen, con los dos compartiendo la cuarta fila de parrilla al colocarse Carlos Sainz séptimo y Fernando Alonso octavo. El asturiano no ha tenido confianza en ningún momento en el Aston Martin y el equipo además tuvo que centrarse después de FP3 en restañar y poner a punto el monoplaza de su compañero de equipo, Lance Stroll, después del accidente que tuvo el canadiense durante la última práctica antes de la clasificación. Además, sin ningún juego de nuevos para afrontar la decisiva Q3, las opciones de una ‘machada’ se redujeron en gran medida

Carlos por su parte tampoco estuvo demasiado cómodo en estas condiciones cambiantes, saliéndose en FP3 en los pocos minutos que estuvo en pista y después repitiendo experiencia ya en clasificación. Al madrileño no le salieron los tiempos con la misma facilidad que a Leclerc, por lo que cuando tuvo que hacer un intento lo suficientemente bueno como para ganar posiciones en parrilla ya en Q3, no lo logró y tuvo que conformarse con esas posiciones traseras del Top10. Mañana con condiciones de seco, el feeling de ambos puede mejorar, aunque también en su caso es mucho el terreno que hay que recuperar por el camino, aun así, Sainz tampoco arrojaba la toalla en esta última carrera antes de las vacaciones: “si pasan las cosas puedo llegar al podio”.

Golpe sobre la mesa de Checo Pérez cuando más lo necesitaba | Red Bull Content Pool

En cuanto a las eliminaciones, no hubo grandes sorpresas más allá de ver a Yuki Tsunoda caer en Q1 y en parte alejarse un poco más de ser candidato al asiento de Red Bull en caso de batacazo de Checo, así como la entrada en Q3 por parte de Esteban Ocon, el cual saldrá noveno por delante de un Alex Albon que era el último piloto beneficiado precisamente por los 10 puestos de sanción que recaían sobre Vestappen. El domingo, de nuevo habrá que lidiar con la siempre complicada primera curva de Spa-Francorchamps y el tradicional embudo que se crea antes de afrontar Eau Rouge por primera vez.

Resultados de la clasificación - GP de Bélgica:

Resultados de la clasificación - GP de Bélgica | F1

Parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica 2024: