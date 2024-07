El Aston Martin Valkyrie AMR-LMH pisa por primera vez el asfalto

Finales de otoño. Esa es la fecha aproximada que tienen actualmente Aston Martin Performance Technologies y el equipo The Heart of Racing en mente. La misma que deberán cumplir si quieren estar en los tiempos correctos para estar en las parrillas del Campeonato del Mundo de Resistencia y del IMSA WeatherTech SportsCar Championship la próxima temporada con el nuevo Aston Martin Valkyrie AMR-LMH.

Esta situación supone que la firma alada tenga que acelerar el desarrollo de su Le Mans Hypercar para poder llegar a tiempo a la homologación que se debería afrontar antes del inicio del invierno, teniendo en mente que a finales de febrero se llevará a cabo el prólogo y que apenas unos días más tarde, el primer fin de semana de marzo, el WEC 2025 echará a andar con los 1.812 kilómetros de Qatar.

Aston Martin Valkyrie AMR-LMH | Aston Martin

Por tanto, el tiempo apremia y es por ello que Aston Martin aprovechó los siguientes días al Gran Premio de Gran Bretaña para tomar el Circuito de Silverstone y salir oficialmente por primera vez a la pista con el Valkyrie AMR-LMH, el prototipo con el que tratarán de reeditar su última victoria en las 24 Horas de Le Mans, la cual se remonta al año 1959. Un pequeño shakedown a modo de vueltas de instalación para cerciorarse de que todo estaba en su sitio antes de viajar a otros circuitos europeos durante las próximas semanas ya para hacer test intensivos.

Aunque se mantuvo en secreto en un primer momento los pilotos que tomaron parte de estos primeros kilómetros, Aston Martin confirmo este mismo lunes que los integrantes fueron precisamente el piloto de desarrollo de Aston Martin High Performance, Darren Turner, así como los dos competidores de The Heart of Racing, Mario Farnbacher y Harry Tincknell. A la espera de conocer cómo se llevará el resto del programa de pruebas, es cierto que el fabricante de Gaydon ha acumulado muchos kilómetros de desarrollo durante los últimos meses tanto con el Valkyrie como con su versión de ‘trackday’, por lo que es de esperar que puedan extrapolar algo de esa experiencia a este nuevo LMH de resistencia.

Aston Martin Valkyrie AMR-LMH | Aston Martin

El Team Principal de The Heart of Racing, Ian James, dejó las reflexiones iniciales tras el shakedown realizado: “Las primeras vueltas para el Valkyrie AMR-LMH han supuesto un gran orgullo. El nacimiento de este proyecto nos ha llevado un par de años, así que trasladarlo a la pista y verlo rodar en directo es muy importante para The Heart of Racing. Estamos deseando afrontar el camino que tenemos por delante, es un desafío para todos los implicados en este proyecto. Estamos en la cima del automovilismo deportivo, los competidores son extraordinarios y llevan mucho tiempo en esto. Algunos tienen recursos infinitos. Sabemos que nos enfrentamos a los mejores, así que nuestra intención es representar a Aston Martin al mismo nivel. Creo que, por lo que hemos visto hasta ahora, y con el ADN de nuestro coche, tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo con éxito”.

En cuanto a la imagen, guarda la imponente estética del Valkyrie de calle, incorporando algunos elementos como la aleta de tiburón de la versión AMR Pro, sin embargo, el resto se nota especialmente que siguen la línea de otros prototipos que se mantienen actualmente en la parrilla del WEC, con un alerón que parece claramente seguir la misma concepción que utiliza el Ferrari 499P LMH, dos veces ganador de las 24 Horas de Le Mans. En cuanto a la parte mecánica, el AMR-LMH no contará con elemento híbrido, por lo que la potencia será entregada únicamente por el ya conocido motor V12 atmosférico de 6.5 litros desarrollado por Cosworth, aunque en este caso sin llegar a las cifras de potencia que sí cuenta la versión de producción, sino que se optará por un reglaje mucho más adaptado a la disciplina en la que competirá.