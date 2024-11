Alpine firma un acuerdo histórico para llevar motores Mercedes en la Fórmula 1

Era un secreto a voces y ahora es oficial. Alpine ha confirmado que a partir de 2026 será Mercedes-Benz el que le suministre las unidades de potencia para competir en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Se cierra de esta forma el círculo que comenzó hace unas semanas con la confirmación de que Renault dejaría de producir motores para la disciplina a finales del año que viene, algo que evidentemente significaba que Alpine iba a necesitar un fabricante que le proveyera de todos estos componentes mecánicos ya bajo la nueva reglamentación técnica de motores.

La firma de la estrella por tanto seguirá una línea similar a la que ya tiene con sus otros clientes, McLaren y Williams, suministrando no sólo el motor, sino también la caja de cambios en lo que se anticipa como un acuerdo que ligará a ambas partes al menos hasta 2030, fecha hasta la que han firmado también las dos escuderías británicas que actualmente utilizan las unidades de potencia de los alemanes. Mientras tanto, sigue habiendo dudas acerca del plan de la reconversión de Viry-Chatillon, instalaciones que hasta el momento han albergado el programa de motores de la firma del rombo.

Con Luca de Meo y Flavio Briatore tratando de reconducir la situación de la escudería, ayudada en este caso por ese sorprendente doble podio conseguido por Esteban Ocon y Pierre Gasly en Interlagos, era el momento para anunciar el acuerdo entre Alpine y Mercedes, algo que no sólo se traduce en un ahorro mayúsculo en términos presupuestarios para Renault (100 millones desarrollar un motor vs 17 millones comprarlo), sino que también podría considerarse un paso adelante en términos deportivos en caso de que la firma germana siga conservando ese tino a la hora de desarrollar unidades de potencia en esta era híbrida de la Fórmula 1.

¿El último podio de Renault en la Fórmula 1? | Alpine

"El equipo BWT Alpine Formula One, Mercedes-AMG High Performance Powertrains y Mercedes-Benz Grand Prix han firmado acuerdos para el suministro de unidades de potencia y cajas de cambios a partir del inicio del Campeonato del Mundo FIA de Fórmula 1 de 2026", se lee en el comunicado de prensa emitido por Alpine.“El acuerdo plurianual permitirá a Mercedes-Benz suministrar unidades de potencia al equipo BWT Alpine Formula One durante la nueva era regulatoria, desde 2026 hasta al menos 2030. Además de las unidades de potencia, el equipo BWT Alpine Formula One También recibirán las cajas de cambios Mercedes a partir de la temporada 2026".

Con tres fines de semana de competición por delante y después del gran salto dado en Interlagos con el doble podio, ahora Alpine está enfocada en tratar de amarrar la sexta posición en el campeonato de constructores, algo que le reportaría no sólo la recuperación deportiva en lo que estaba siendo un año muy difícil, sino que también supondría una importante inyección económica por la plaza final del campeonato ya que se estima que hay una diferencia de 20 millones de dólares entre el sexto y el octavo. Alpine, HAAS y Racing Bulls tendrán la última palabra.