Alonso rompe su silencio sobre Hungría 2007: "No tuve mucho apoyo"

No se mordió la lengua. Fernando Alonso aclaró para BBC Sports uno de los capítulos más mediáticos de su carrera y, probablemente, de la historia de la Fórmula 1. La clasificación vivida en el año 2007 en el circuito de Hungaroring fue de las más polémicas que se recuerdan. McLaren alternaba las posiciones en cada una de las carreras, lo cual aportaba cierta ganancia en cada clasificación. El circuito magiar era para el español pero su compañero, Lewis Hamilton, hizo caso omiso.

El piloto británico sabía perfectamente la importancia de la clasificación en el circuito húngaro e hizo la guerra por su cuenta. Alonso se tomó la justicia por su mano y aguantó diez segundos en el pit lane, tiempo suficiente para evitar que el actual heptacampeón del mundo pudiese realizar otra vuelta en su batalla por la pole position.

Fernando Alonso en el GP de Hungría en 2007 | Getty

Al final de la sesión clasificatoria, el bicampeón español realizó el mejor tiempo. Lo que le permitiría ocupar el primer lugar de la parrilla del domingo. Dentro de la escudería McLaren se formó un gran revuelo que se podía ver reflejado en la cara de Ron Dennis, por aquel entonces jefe de equipo de los de Woking. Horas después, los comisarios sancionaron al asturiano con cinco posiciones sin hacer referencia a ningún artículo del reglamento que se aplicase a la sanción. Al día siguiente, Hamilton se alzó con la victoria y Alonso solo pudo acabar en cuarto lugar. Sin duda, una decisión que perjudicó al bicampeón en su lucha por el título que se acabó llevando Kimi Räikkönen por tan solo un punto.

"En Hungría 2007 nadie escuchó mi versión, ni la verdad, ni los hechos", expone Fernando. "Entonces ahí está la transcripción de radio, la decisión de los comisarios, donde está escrito que me pusieron una penalización por un artículo que no existía. Simplemente pusieron la penalización pero aclararon que no era por ningún artículo".

"Y fue mi equipo protestando contra mí mismo, que es la primera vez en la historia del deporte. Entonces, cuando pones todo este tipo de cosas y no ves los hechos, obviamente es difícil aclarar algunos malentendidos", decía aún incrédulo el ovetense. Una situación que obligó al piloto a abandonar McLaren, de donde fue 'invitado a irse', para volver a Renault.

Su salida de Alpine

"No sentí que me faltaran el respeto", aclaraba Fernando sobre su pasada campaña en Alpine. Los tiempos que se tomó el equipo francés para la renovación de su contrato les llevó más tiempo de lo que él se pensaba. Más aún si tenemos en cuenta que las conversaciones se iniciaron en Australia. La velocidad con la que Aston Martin movió ficha para hacerse con sus servicios fue clave para tomar la decisión de un cambio de aires.

El sustituto de Fernando Alonso no quiere pilotar para Alpine | Alpine

"Alpine me subestimó 100% y aún hoy lo hacen", comentaba. "Estoy en el mejor momento de mi carrera, los resultado hablan por sí solos, Szafnauer debería callarse después de los resultados que hemos obtenidos nosotrosy Alpine". Así de contundente respondía sobre lo poco valorado que se sintió el ovetense.

Pese a todo Renault, actual Alpine, es el equipo de su vida. No es para menos. Allí consiguió sus, hasta ahora, dos únicos títulos mundiales. Aunque el español afirma que se sintió dolido cuando el equipo dudó de su rendimiento por la edad que tenía.

La situación actual en Aston Martin

Fernando ha vuelto a recuperar la sonrisa. Tan solo hace falta ver algunas de sus imágenes el año pasado en el equipo francés comparándolas con las que vemos en la actualidad. Los de Silverstone confían plenamente en la figura de su piloto principal con el que han logrado seis podios hasta la fecha. Incluso desde la propia escudería verde se sorprenden del compromiso adoptado por el español en el proyecto.

Fernando Alonso en el GP de España | Aston Martin F1

El asturiano también dedicó unas palabras sobre el actual líder incontestable de la Fórmula 1, Max Verstappen. El neerlandés sufrió duras críticas durante su batalla en 2021 con Hamilton por el campeonato. La prensa inglesa tiene mucha fuerza en este deporte. "Vino de los Países Bajos, un país sin mucha experiencia en la F1. Es una persona muy normal, simplemente ama el automovilismo. Creo que su actitud y comportamiento en el circuito es muy normal y me gustan este tipo de cosas", comentaba.

"Siempre encontraremos dificultades y algunos obstáculos en el camino. Ahora depende de nosotros cómo lidiar con ellos y superarlos. El equipo es realmente inteligente", respondía al ser preguntado el momento que atraviesa el equipo a día de hoy. Alonso pretende cumplir sus dos años de contrato que tiene con Aston Martin sin pensar mucho a largo plazo. Eso sí, con un objetivo muy claro: volver a lo más alto del podio y conseguir el tercer título mundial.