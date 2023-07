Aston Martin y Alonso resurgen en el GP de Bélgica pero aún tienen mucho trabajo por hacer

No han sido semanas fáciles en Aston Martin. Desde el GP de Canadá no habían sumado ninguna actuación destacable. Los de Silverstone habían visto como McLaren, Mercedes y Ferrari les adelantabanen la carrera por el desarrollo y les comían terreno en el campeonato mundial de constructores.

El fin de semana en tierras belgas no comenzó bien para la escudería inglesa. Fernando Alonso no pudo realizar ninguna vuelta en la clasificación del Sprint por un error de cálculo de su equipo al poner neumáticos medios a Lance Stroll cuando la pista estaba mojada. Como no podía ser de otra manera, el piloto canadiense se fue directamente contra el muro provocando una bandera roja que hizo que su compañero no pudiese marcar ningún tiempo.

El pesimismo se apoderaba de Aston Martin y sus pilotos. El piloto español acababa fuera del Sprint por un error en una batalla con Hulkenberg. Stroll, por su parte, finalizaba la sesión de la tarde del sábado en undécimo lugar, fuera de puntos.

El domingo fue diferente. Los monoplazas verdes partían en novena y décima posición en la parrilla de salida y no parecía que fuesen a poder optar a mucho más. Sin embargo, un pilotaje magistral de Fernando le colocó en quinta posición donde se mantuvo el resto de la carrera. Un quinto lugar que le sirve al bicampeón español para irse al parón veraniego en la tercera posición del mundial de pilotos con tan solo un punto de diferencia con su perseguidor, Lewis Hamilton.

Mucho trabajo por hacer

Pese a mantener el tercer lugar en el campeonato de constructores, Aston Martin tiene mucho trabajo que hacer. Aún así pueden irse con un poco menos de presión al ver que las pequeñas actualizaciones en el suelo y alerón trasero les permitieron sacar 12 puntos en un circuito que, a priori, era desfavorable a las características del AMR23.

"No ha sido un fin de semana fácil para encontrar el ritmo, con la clasificación en mojado una pista que cambiaba todo el tiempo. Así que no tenía mucha experiencia en seco. Y sí, tuve suerte en la salida. Antes de Eau Rouge gané algunas posiciones, y estaba un poco preocupado por si volvíamos a caer, ya sabes, y por si el ritmo no era lo suficientemente bueno para mantener esa posición. Pero ha ido bien, hoy el coche ha ido rápido", afirmaba Fernando Alonso.

"Mantuvimos un Mercedes detrás, un McLaren detrás. Así que estábamos en la batalla. Y eso son buenas noticias antes del parón veraniego", sentenciaba el piloto asturiano. Aún así necesitan mejorar y lo deben hacer cuanto antes. Las modificaciones que se esperan para el GP de Países Bajos prometen ser un salto cualitativo en el desarrollo del monoplaza. El objetivo: volver a ocupar posiciones de podio como al inicio de la temporada.