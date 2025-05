Alex Palou, primer español en ganar la Indy 500: "Es increíble, todavía no me lo creo"

El piloto español Álex Palou conquistó este domingo las 500 Millas de Indianápolis, mítica prueba del automovilismo, para agrandar su palmarés con su histórica primera victoria en un óvalo.

Palou, tres veces campeón de la IndyCar, se convirtió en el primer español en ganar las 500 Millas de Indianápolis, con una carrera perfecta al trazado estadounidense. En un final emocionante, Palou le arrebató el liderato a Marcus Ericsson y se defendió del sueco para aferrarse a la victoria.

El piloto de Chip Ganassi Racing, líder del Campeonato con una renta de más de dos carreras en busca de otro título, se puso en cabeza a 13 vueltas del final de las 200 que forman las 500 millas. El catalán se trabajó poco a poco su remontada, partiendo desde la sexta posición, y el accidente de Nolan Siegel tampoco dio opción a Ericsson de impedir el triunfo del español.

"Es un día único"

"No lo puedo creer. Qué día tan increíble. Qué carrera tan increíble. No lo puedo creer. Es increíble. Increíble estar aquí. Increíble ganar. Ya perdí la voz y ni siquiera he dejado de celebrarlo", afirmó en declaraciones a Fox Sports un Palou que ha ganado cinco de las seis carreras de esta temporada.

Imagen de archivo de Alex PalouI | Europa Press

El estadounidense David Malukas terminó tercero y el dos veces subcampeón mexicano Pato O'Ward fue cuarto, mientras que el sueco Felix Rosenqvist cruzó la meta quinto. Palou, segundo en 2021, se desquitó rompiendo su maldición con los óvalos para lograr una histórica victoria para el automovilismo español.