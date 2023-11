El sábado 11 de noviembre es una fecha señalada para los aficionados a las loterías de la ONCE. La organización celebra, como cada año, su sorteo especial 11 del 11 de la ONCE, que se ha convertido en uno de los más esperados por los jugadores. Esto se debe a los millonarios premios que se reparten entre los participantes que obtengan los números premiados.

Aún se pueden adquirir cupones por un precio de 6 euros para participar en el sorteo, tanto en puntos de venta de la ONCE como en su página web, o a través de los vendedores de la entidad. Estarán a la venta hasta 25 minutos antes de que se celebre el sorteo, que tendrá lugar el sábado 11 a las 21:25h.

En el 11 del 11, la organización del sorteo pone en juego 100.000 números, del 00000 al 99999, y de cada uno de ellos hay 120 series.

De la primera extracción de cinco cifras y serie salen los siguientes premios:

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

a las 119 premios de 50.000 € a las cinco cifras.

a las 1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

a las 10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

a las 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

a las 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra (reintegro).

Hay otras once extracciones premiadas de la siguiente manera:

11 premios de 1.000.000 euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracción completas.

a las de la segunda a la duodécima extracción completas. 1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracción completas.

¿Dónde se puede cobrar el premio del 11 del 11 de la ONCE?

Si el boleto se compró en la web de JuegosONCE, desde la entidad se ingresará el importe del premio automáticamente en la cuenta virtual utilizada para realizar la adquisición. Desde esta cuenta se puede transferir el dinero a una cuenta bancaria con el mismo titular de forma gratuita.

Si se ha jugado el sorteo del 11 del 11 de la ONCE adquiriendo el cupón a través de un vendedor o en un punto de venta autorizado de la ONCE, se puede cobrar la retribución en función del importe a través del mismo medio por el que se compró, es decir, lo abonará el vendedor o administración. También puede hacerse a través de los Centros ONCE y las entidades bancarias autorizadas en función del importe y la disponibilidad del dinero recibido.