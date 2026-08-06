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Sorteo de SELAE

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional del jueves 6 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, jueves 6 de agosto de 2026.

Lotería Nacional de hoy: comprobar los resultados y premios del sorteo del jueves Lotería Nacional de hoy: comprobar los resultados y premios del sorteo del jueveslaSexta

Para este jueves 6 de agosto de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: 29238
  • Segundo premio: 09867
  • Reintegros: 0, 2 y 8

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo. Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto de hoy y del Cupón Diario de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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