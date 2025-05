Estos son los números que más tocan en Euromillones, según las estadísticas

En febrero de 2025, el sorteo de Euromillones cumplió 20 años, dos décadas en las que se ha convertido en uno de los sorteos más ansiados por los aficionados a la lotería, atraídos por sus grandes botes millonarios. No es de extrañar: el límite máximo del bote de Euromillones es de 250 millones de euros, una cantidad que se ha alcanzado una vez: en marzo de 2025, con un bote acumulado de 243 millones de euros a los que se sumó la parte correspondiente de la recaudación, un ciudadano de Austria se encontró con que su participación era la única de toda Europa con los números premiados de uno de los sorteos.

En España tampoco están mal los botes que han caído: el más alto cayó en 2017 en Canarias, 190 millones de euros, y el año pasado, Derio (Bizkaia) y Barcelona fueron los lugares donde se habían validado las participaciones ganadoras de 162 y 130 millones de euros, respectivamente. Para el sorteo del viernes 30 de mayo de 2025, otro de los más altos: 221 millones se ponen en juego, que se pueden ir para el jugador que acierte la combinación de cinco números y dos estrellas.

Con premios tan altos lo normal es que las probabilidades de conseguirlos sean más bajas que en otro tipo de sorteos: en el Euromillones existen 139.838.160 combinaciones posibles, si contamos tanto el bloque de los números del 1 al 50 como el de las estrellas, del 1 al 12. Con tantas posibilidades, ¿cuáles son los números que hay que elegir para ganar? Aunque una estrategia consiste en escoger números aleatorios, hay jugadores que se fijan en la estadística y apuestan por los números que han tenido una mayor presencia en los sorteos.

El 23 es el número que más veces ha salido en los sorteos de Euromillones hasta la fecha, un total de 210 veces. El siguiente número que más veces ha sido premiado es el 44, que ha salido 207, sólo tres por detrás. Los siguientes números que han sido más veces premiados son el 19 y el 21, que han salido 206 y 205 veces, respectivamente, seguidos del 42 y el 50, empatados, con 204 ocasiones.

Ahora bien, el último año completo (2024) los dos números que más veces han salido no son ninguno de estos: son el 7 y el 16, que se colocaron en las combinaciones ganadoras un total de 18 veces; dos por detrás está el 18 (16 veces ha salido), seguidos de un número para muchos calificado como de mala suerte, el 13, y al fin, el 23, ambos con 14 apariciones.

Si nos vamos al año actual, la cosa también cambia: el número que más veces ha salido en los cinco primeros meses de 2025 (y digamos que es una cantidad bastante elevada de veces) es el 41, que ya ha formado parte de las combinaciones ganadoras de los sorteos de Euromillones en diez ocasiones; una menos (nueve) ha salido el 49; mientras que el 3 y el 29 han salido ya en ocho ocasiones. En el otro lado de la balanza están el 16, el 26 y el 34, que han salido sólo una vez en cinco meses.

¿Qué estrellas se repiten más?

Tan importante para llevarse el bote es el bloque de números del 1 al 50 como el de las estrellas del 1 al 12. Porque al bote sólo accede el que acierta todo. Con las estrellas es quizás todo más 'fácil', al haber sólo doce. Tres de las doce posibilidades disponibles en el bloque de estrellas han salido en más de 350 ocasiones a lo largo de la historia del Euromillones: el 3 se lleva la palma, con 369 apariciones; le siguen el 2 (364) y el 8 (355).

Los números más altos son los que menos veces han salido, pero existe una razón lógica para ello: al inicio, el sorteo de Euromillones no tenía 12 estrellas para elegir, sino nueve. Hasta mayo de 2011 no se elevó el número de estrellas a once, y así permaneció hasta septiembre de 2016 no se añadió la duodécima estrella, al tiempo que se subió el precio de la participación al coste actual: 2,50 euros. Ahora bien, ¿qué pasa si nos fijamos, por ejemplo, en los datos de 2024? Estas son las estrellas que más veces salieron el último año completo:

12 - La estrella más frecuente, salió 23 veces en todo el año

8 - Salió 21 veces

1 - Igual que el 8, formó parte de la combinación ganadora 21 veces

3, 9 y 4 - En 19 ocasiones han integrado los números ganadores

7 - Salió un total de 18 veces

6 y 5 - Salieron en 16 ocasiones, respectivamente

10 - Salió 15 veces en 2024

2 - Salió en 13 ocasiones el último año

11 - La estrella menos frecuente, habiendo salido sólo 10 veces en todo el año pasado

En lo que va de año 2025, la estrella número 9 ya ha salido en 11 ocasiones, seguida por las estrellas 5 y 12, que ya han salido en nueve ocasiones. La menos frecuente este año está siendo la estrella número 10, que ha salido sólo cuatro veces, seguida por el 11, el 4 y el 3, que han salido en cinco ocasiones cada una.