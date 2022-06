Este viernes 24 de junio de 2022 se celebra un nuevo sorteo del Cuponazo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El juego, que reparte 25.000 euros a los acertantes del número de cinco cifras y 9 millones al que además adivine la serie, o 15 millones en su modalidad XXL, se celebra a las 21.25 horas de esta noche. Sigue con nosotros en laSexta.com para conocer este y otros resultados de Juegos ONCE y de Loterías y Apuestas del Estado.

El Cuponazo de la ONCE de este viernes 24 de junio ha premiado al número pendiente de confirmación y a la serie pendiente de confirmación. Los acertantes de estos dos números se embolsan 9 millones de euros en la modalidad estándar. De haber jugado el Cuponazo XXL, el premio asciende a 15 millones de euros.

Además, en este día señalado la ONCE ofrece premios en forma de experiencias y tarjetas regalo para todos aquellos que hayan adquirido su boleto en un punto de venta y lo hayan registrado en la web www.cuponespecial.es. Los cupones adquiridos a través de la web de JuegosONCE no entran dentro de este sorteo. Puedes consultar las condiciones de este juego adicional en nuestro artículo sobre premios del Cuponazo de la ONCE de San Juan.

¿Cómo se juega el Cuponazo XXL?

La diferencia entre jugar un Cuponazo o un Cuponazo XXL radica en el precio de la participación: el juego base cuesta 3 euros, mientras el coste de convertirlo en XXL es de 2 euros adicionales.

El Cuponazo se juega todos los viernes en Madrid a las 21.25 horas, junto al tercer sorteo de Triplex y Super ONCE del día. Una hora más tarde también se juega el Eurojackpot, una lotería muy similar a Euromillones que es gestionada por la ONCE en nuestro país.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles organiza diariamente sorteos de lotería entre los que se pueden contar el clásico Cupón Diario, o algunos de creación más reciente como el Triplex o el Super ONCE. Sin embargo, el Cuponazo en su modalidad XXL es el que ofrece el premio más grande a nivel nacional de los gestionados por la organización.

