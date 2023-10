Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE realizan este domingo 22 de octubre los últimos juegos de azar de la semana: el Sueldazo de la ONCE reparte 20.000 euros al número ganador o 300.000 euros más el sueldo de 60.000 euros al año durante las próximas dos décadas a las 21:25h. El Triplex y el Super Once de la ONCE se juegan a las 10:00h, las 12:00h y las 21:15h.

Tanto el Gordo de la Primitiva, que tiene un bote de 5,7 millones de euros esta semana, como la Bonoloto del domingo se juegan a partir de las 21.30h.

Resultado de la Bonoloto

Los números premiados de la Bonoloto del domingo, 22 de octubre de 2023, son los siguientes: pendientes de confirmación. El reintegro es para todos los números boletos terminados en pendientes de confirmación y el número complementario es el pendiente de confirmación.

Resultado del Gordo de la Primitiva

Resultado del Sueldazo de la ONCE

En el sorteo delde hoy, domingo 22 de octubre de 2023, la combinación ganadora corresponde a los números, siendo elel número clave y reintegro.

El Sueldazo de la ONCE del domingo se salda con los siguientes premios:

Número ganador: pendiente de confirmación

Serie de 'El Sueldazo': pendiente de confirmación

Extracciones adicionales y series: pendientes de confirmación

Resultado Triplex de la ONCE

Estos son los resultados del Triplexdel domingo:

Sorteo de las 10.00: pendiente de confirmación

Sorteo de las 12.00: pendiente de confirmación

Sorteo de las 21.29: pendiente de confirmación

Resultado Super ONCE

El triple sorteo del Super Once ha premiado a las siguientes combinaciones:

Primer Sorteo: pendiente de confirmación

Segundo Sorteo: pendiente de confirmación

Tercer Sorteo: pendiente de confirmación

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).