A esta hora ya conocemos los primeros resultados de los sorteos de Triplex y Super ONCE, realizados a las 10:00h y las 12:00h, pero todavía quedan los sorteos importantes del día. En este miércoles 24 de enero, el tercer sorteo de estos juegos de la ONCE será a las 21:15h, seguidos del Cupón Diario de la ONCE a las 21:25h. La Bonoloto se sorteará a las 21:30h para cerrar la jornada.