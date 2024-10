El Sueldazo de la ONCE es un juego que se sortea solo durante el fin de semana, en el horario que de lunes a viernes ocupa el Cupón Diario de la ONCE y los viernes el Cuponazo de la ONCE. En estos dos días los jugadores pueden llevarse, si aciertan número y serie, un gran premio de 300.000 euros más el sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años.