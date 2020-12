Faltan apenas cinco días para que los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad empiecen a girar. Con ellos, se agitarán como en una batidora los sueños e ilusiones de miles de personas, que se encomiendan a la buena suerte para hacerse con el premio más ansiado: el Gordo y sus 400.000 euros al décimo.

La Sociedad Estatal de Apuestas y Loterías del Estado (SELAE) repartirá este año 2.408 millones de euros en premios. De primeras, todo el mundo piensa en las cantidades más importantes, que pertenecen a los 13 premios más importantes, pero buena parte del dinero sorteado nace de los premios menores, como las pedreas o los reintegros.

En este sentido, hay una serie de combinaciones que, pese a que no te den la misma alegría que te brindaría poseer un décimo del Gordo, harán que sientas que este año no ha sido un desastre total. Estos son los mejores premios menores a los que puedes optar en la Lotería de Navidad:

Si tu número acaba en las mismas cuatro últimas cifras que las del Gordo de la Lotería de Navidad recibirás 120 euros al décimo, igual que con las tres últimas cifras.

Dos últimas cifras: 100 euros al décimo más 20 euros de reintegro.

Última cifra: el reintegro (20 euros).

Junto con eso, ten en cuenta que la SELAE también reparte otros muchos premios extra, que se dividen en los siguientes:

1.794 premios de 1.000 euros.

Dos aproximaciones (números anterior y posterior) al primer premio de 2.000 euros.

Dos aproximaciones al segundo premio de 1.250 euros.

Dos aproximaciones al tercer premio de 960 euros.

99 premios para el resto de números de la centena del premio Gordo de 1.000 euros.

99 premios para el resto de números de la centena del Segundo premio de 1.000 euros.

99 premios para el resto de números de la centena del Tercer premio de 1.000 euros.

198 premios para el resto de números de la centena de los cuartos premios de 1.000 euros.

¿Cuáles son las terminaciones más repetidas?

Los números que cierran la cifra del Gordo son una de las principales vías para hacerse con un premio menor. En esta línea, según el histórico de la Lotería de Navidad, hay una serie de cifras que han salido más agraciadas que otras. Estas son el 5 (premiado hasta en 32 ocasiones), el 4 (27 ocasiones), el 6 (26 ocasiones), y el 3 y el 8 (20 ocasiones cada uno).

En cuanto a las parejas de números que más se repiten al final del primer premio, destacan el 85 (siete veces premiado con el Gordo de Navidad), el 57 (seis veces), el 75 y el 64 (cinco veces ambas), el 95, el 58 y el 40 (cuatro veces cada una). En la otra cara de la moneda están los números 'gafados'; aquellos que, por mero azar, nunca han dado ningún premio en la Lotería de Navidad. Forman parte de esta lista negra quince parejas: el 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Ahora bien, cabe recordar que el historial de números no influye en absoluto en lo que vaya a salir en los sorteos futuros. Absolutamente todos tienen las mismas probabilidades de salir; otra cosa es que la suerte se decida por repetir.

Los impuestos que hay que pagar si te toca la Lotería de Navidad

Hace escasos dos años, cualquier persona que hubiera cobrado por encima de los 2.500 euros habría tenido que pagar un 20% de la cantidad que excediese el límite a Hacienda. No obstante, el año pasado dicho intervalo aumentó hasta los 20.000 euros, mientras que este año no habrá que pagar nada a no ser que se alcancen los 40.000 euros. Es decir, si te ha tocado cualquiera de los premios menores, puedes estar tranquilo: el 100% del importe será para ti.

En esta línea, la teoría legal dictamina que la persona que se hace con algún premio de la lotería (que pase el límite de exento) cobrará su décimo ya libre de impuestos. Sin embargo, hay casos en los que, bien por desconocimiento, bien por una mala gestión, los ganadores deben pagar una cantidad extra. Esto es algo común entre las personas que comparten una participación: si la persona que ha cobrado el décimo decide repartir entre sus amigos el premio, tendrá que pagar una parte por el Impuesto de Donaciones. Para evitarlo, los expertos aconsejan crear una cuenta bancaria única entre todos los que vayan a recibir el dinero; porque, si se hiciera de forma separada (cada uno con su cuenta), habría que tributar.