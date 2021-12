El baile de Navidad de Harry Potter y el cáliz de fuego comienza con pinceladas líricas. Sin embargo, no tarda en aparecer una banda que revoluciona la fiesta de Hogwarts, en la que participan los estudiantes de la Academia Beauxbatons y el Instituto Durmstrang.

La banda denominada 'The Weird Sisters' irrumpía en el encuentro al ritmo de 'Do The Hippogriff'. La canción fue creada expresamente para la película de Harry Potter y el cáliz de fuego, y la banda era ficticia. Sin embargo, sus integrantes puede que te suenen.

Y es que, si te fijas bien en el vídeo principal de esta noticia, podrás ver que aparecen Jonny Greenwood y Phil Selway, guitarrista y batería del grupo Radiohead respectivamente. Además, la banda estaba integrada por Jarvis Cocker y Steve Mackey, de Pulp y por Jason Buckle (All Seeing I) y Steven Claydon (Add N to (x)).

Además de 'Do the hippogriff', 'The Weird Sisters' también creó para la película de Harry Potter y el cáliz de fuego otras dos canciones: 'This is the night' y 'Magic Works', siendo esta última la que se puede oír mientras se produce la discusión de Ron y Hermione.

¿Desconocías esta curiosa escena? laSexta está emitiendo todas las películas de la saga de Harry Potter en este diciembre mágico, y laSexta.com está recogiendo algunos de los detalles más desapercibidos.