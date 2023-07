Yolanda Díaz ha asegurado que habrá gobierno de coalición ya que, según ha dicho, "tenemos un país que quiere más democracia y más derechos". En una entrevista en 'La Voz de Galicia', la líder de Sumar ha expresado, además, que Feijóo ha fracasado en las elecciones generales del 23J: "No puede gobernar porque está solo, no tiene con quien hablar, y eso en política es no tener futuro".

Así, la vicepresidenta segunda en funciones ha advertido de que "lo peor que le podría pasar a España es tener un Gobierno con (el líder de Vox, Santiago) Abascal de vicepresidente". "Lo peor que le habría pasado a Cataluña es justamente ese Gobierno", ha añadido.

Para Díaz, las pasadas elecciones dejaron claras dos cosas: la validación de las políticas progresistas y que la ciudadanía quiere seguir avanzando. Y sobre el diálogo con Junts, la vicepresidenta segunda en funciones ha defendido que en democracia hay que hablar de todo, aunque siempre "dentro del marco constitucional y la legalidad". "Va a ser una negociación difícil, pero estoy segura de que lo vamos a conseguir", ha manifestado.

El líder del PSC, Salvador Illa también se ha pronunciado al respecto, señalando que "les corresponde a ellos tomar una decisión en función del resultado electoral". Así, Illa ha advertido de que "volver a votar no es un escenario positivo para nadie". "Hay que ir con calma y discreción", ha expresado.

El diálogo de bloques sí preocupa a otros socialistas, como al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha expresado que el resultado electoral ha terminado por ser "diabólico para la gobernación y convivencia en España".

Por su parte, Ada Colau ha pedido a Junts "pragmatismo" y ver una oportunidad en esta investidura, y le ha recordado que en Cataluña "ha habido un voto antifascista masivo". Además, la exalcaldesa de Barcelona ha alertado de que repetir las elecciones sería jugar con juego.