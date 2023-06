'Verano Azul' es la marca que el Partido Popular ha escogido para la campaña electoral de las elecciones generales del 23 de julio. Un juego de palabras -verano, porque las elecciones caen en temporada estival; y azul, el color de los 'populares'- que evoca a la famosa serie de televisión de los años 80.

Esta elección ha sorprendido al presidente del Gobierno y candidato del PSOE, quien ve en esta elección algo "un poco extraordinario". Y es que el jefe del Ejecutivo ha recordado que la serie iba sobre un grupo de personas que se unían para parar un "pelotazo urbanístico" y defender el medioambiente.

Ha sido justo al inicio de un acto en Ferraz junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, cuando han proyectado una secuencia de 'Verano Azul' en la que los protagonistas aparecen cantando una canción que hace referencia a "cuidar el planeta".

"No me imagino a Feijóo y Abascal cantando 'No matéis mi planeta por favor'", ha bromeado Sánchez. Después, ha explicado que la serie cuenta la historia de un antiguo pescador, de una artista "medio hippie" y de una serie de chavales que se unen en contra de un pelotazo urbanístico, "de un ladrillazo en la costa mediterránea" y que quieren defender el medioambiente.

"Lo que quiero deciros con esto es que yo no me imagino a Feijóo y a Abascal cantando 'No matéis mi planeta, por favor'. Mucho menos me los imagino en bicicleta, porque se habrían cargado los carriles bici, como están haciendo allí donde gobierna el PP y Vox", en referencia a los recientes pactos en varios ayuntamientos.

Y es que en los últimos días, varios consistorios que cuentan con nuevos gobiernos locales del PP y Vox han anunciado su intención de retirar algunos carriles-bici. Es el caso de Valladolid, Elche, Palma de Mallorca y Gijón (donde gobiernan junto a Foro Asturias).