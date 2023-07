El presidente del Gobierno ha lanzado una batería de promesas en la presentación del programa electoral del PSOE de cara a las elecciones del 23J. Una de las propuestas más destacadas ha sido la "gratuidad total del transporte público urbano para niños y estudiantes de hasta 24 años". Sánchez ha asegurado que esta medida ayudaría a descongestionar las ciudades y a luchar contra el cambio climático.

En su intervención, el líder socialista ha dejado claro que los jóvenes son una de las prioridades de su programa y ha anunciado otra promesa estrella: "La gratuidad de los estudios universitarios y la formación profesional superior para aquellos que vayan aprobando las asignaturas a la primera".

Además, ha explicado que buscan crear "250.000 nuevas plazas de Formación Profesional" y "un programa de intercambio internacional". En esta línea, ha explicado que facilitarán "el acceso a la vivienda asequible" con la construcción de 183.000 viviendas públicas para el alquiler "garantizando que la mitad vayan para nuestros jóvenes".

Asimismo, ha explicado que creará "una cuenta de ahorro bonificada para la compra de primera vivienda que permitirá a nuestros jóvenes ahorrar hasta 30.000 euros libres de tributación".

Anuncia una "estrategia nacional para el trabajo flexible"

El presidente también ha remarcado que su Gobierno podrá en marcha una "estrategia nacional para el trabajo flexible", que se implantará "con un paquete de medidas y de reformas legales y de incentivos a las empresas para que ofrezcan a sus trabajadores una mejor conciliación en su vida personal y laboral" con "jornadas híbridas": "Queremos conseguir que los españoles trabajen para vivir y no vivir para trabajar".

Promete "acabar con las listas de espera"

El líder socialista, además, ha prometido "acabar con las listas de espera, estableciendo por ley un máximo de 30 días para la recepción de prestaciones sociales más importantes, como la prestación por desempleo o las ayudas a la dependencia".

Esta supresión de las listas de espera, ha dicho, también se aplicará a la sanidad pública, donde se fijarán "unos tiempos máximos de espera": "30 días para pruebas complementarias y 15 días para la asistencia psicológica a jóvenes, con independencia de su lugar de residencia".

"Tenemos que acabar con estas interminables listas de espera que sufren los ciudadanos. El PP, ya lo hemos visto, no cree en el Estado de Bienestar y, por ello, donde gobierna, reduce plantillas y privatiza", ha dicho Sánchez.

Teresa Ribera seguirá como ministra

Sánchez también ha centrado buena parte de su discurso en el cambio climático y ha anunciado que Teresa Ribera seguirá al frente del Ministerio de Transición Ecológica si el PSOE sale vencedor de las elecciones generales.

"¿Que vamos a hacer en la próxima legislatura? Vamos a seguir con Teresa al frente de la política energética de nuestro país. Y vamos a hacer que esa transición verde sea lo más justa posible", ha señalado el presidente.

Además, para "garantizar el futuro del agua de los jóvenes" ha anunciado una ley "que prohíba la privatización de la gestión del agua en los municipios y ciudades" de España, lo que -ha dicho- "garantizará que el agua sea un bien público".

"Así no, Feijóo. Con Abascal nunca"

Además de la batería de medidas prometidas, Sánchez ha cargado contra el Partido Popular por sus pactos con la ultraderecha. "¿Cómo no vamos a confiar en nuestra victoria si cada vez que los españoles han debatido entre avanzar o retroceder, los españoles han elegido el avance?", se ha preguntado el socialista.

"Ya hemos visto el túnel del tiempo que son Feijóo y Abascal durante estos días. Diez años de retrocesos de trabajadores y pensionistas. 20 años de retroceso en derechos LGTBI, 40 años en derechos de las mujeres, y 80 años atrás en la censura de la cultura. Sus pactos son un intercambio impúdico de derechos por votos. No vamos a permitir que se de un paso atrás. Ya hemos visto el tráiler de Feijóo y Abascal. Y no queremos ver al película. Con nuestro voto el 23J vamos a decir si al avance, no a Abascal. Y diremos no a Feijóo. Así no Feijóo. Con Abascal nunca", ha lanzado tajante.

En esta línea, se ha mostrado convencido de que "el el próximo 23J ganará el futuro y perderá el pasado, ganará el avance y perderá el retroceso, ganará el PSOE y perderá Feijóo y Abascal". "Próxima estación La Moncloa, próxima estación de este programa electoral el Boletín Oficial del Estado", ha lanzado.

.