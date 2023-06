Pedro Sánchez habla abiertamente en El Intermedio acerca de las críticas que ha recibido a lo largo de la legislatura por los apoyos de Bildu en medidas como la reforma laboral o la revalorización de las pensiones, leyes que son "referencia en otras partes de Europa y del mundo".

"Me encuentro ante un dilema. Tratan de deshumanizarme, de desprestigiarme, de caricaturizarme diciendo que soy el diablo, un monstruo de siete cabezas, para hacer lo mismo que con Zapatero o Felipe González. No me lo tomo como algo personal. No quieren derogar el 'sanchismo', quieren derogar la España que es hoy", cuestiona el presidente del Gobierno.

Para Sánchez, el PP quiere "volver a la España de hace 10 años", la de la época de la crisis financiera. "Por eso convoqué elecciones, porque España debe clarificar qué rumbo debe tomar, si quiere avanzar o quiere retroceder", añade.

En El Intermedio, Sánchez insiste en que hablará "con cualquier formación política" con la que pueda negociar medidas como subir el SMI. "Lo importante no es con quién se hace, sino para qué se hace", sentencia Sánchez.