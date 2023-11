El PSOE ha criticado este martes que el PP no condena los "ataques" a sedes socialistas en las protestas de los últimos días en la calle Ferraz de Madrid y en varias ciudades del país contra la ley de amnistía pactada con ERC y que se negocia con Junts para la investidura de Pedro Sánchez. "No vemos condenas. Ni a los ataques a las sedes, ni a los vivas a Franco, ni a los gritos contra la Constitución, el jefe del Estado y el presidente. No vemos apoyo a las FCSE que ayer casi ven superada su línea y en riesgo su integridad física", han denunciado fuentes del PSOE.

Lo han hecho después de que el PP se haya desmarcado de esas protestasante la sede nacional socialista y recrimine al Ministerio del Interior que "obligó" a la Policía Nacional "a tratar las personas que estaban en la calle como si fueran CDR".

Durante la tarde del lunes, unas 3.800 personas --según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid-- se concentraron a las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz para clamar, por tercer día consecutivo, contra los pactos del PSOE con los independentistas catalanes, en especial contra la ley de amnistía. En la protesta, que se saldó con tres detenidos por desobediencia y atentado contra la autoridad, agentes antidisturbios de la Policía Nacional tuvieron que realizar cargas, lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo.

El PP no supera que perdió en 2004 por mentir

Para el PSOE, además, el PP "jamás superó" que los ciudadanos los enviaran a la oposición en las elecciones generales de 2004 por "mentir" tras los atentados yihadistas del 11 de marzo.

"Conclusión: no han aprendido nada en 20 años. Es el mismo PP que sigue diciendo que hay armas de destrucción masiva en Irak", han sostenido las fuentes socialistas.

Así ha respondido el PSOE a que el PP asegure que es "posible" que personas que se concentraron ayer ante la sede del PSOE "lo hiciera también" ante la del PP en marzo de 2004, después del 11-M.

García-Page pide respeto para el PSOE: "El que más ha luchado por la libertad en España"

El presidente del Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha condenado las acciones violentas contra las sedes del PSOE. "Imitar a los violentos en Cataluña atacando ahora a las sedes del PSOE es tanto como minimizar lo que pasó allí. Pido respeto para un partido que fue perseguido y tuvo que soportar la clandestinidad y que es el que más ha luchado por la libertad en España", ha señalado en un mensaje en X (antes Twitter).