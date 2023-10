La máquinaria socialista para hacer presidente a Pedro Sánchez trabaja a pleno rendimiento a pesar de las voces discordantes que durante las últimas semanas habían criticado la posiblidad de una ley de amnistía. Con el inicio de la semana, en el PSOE centran su estrategia en "blindar a Sánchez". Las fuentes del PSOE consultadas hablan de cierre de filas y recuerdan los pasas dados ya este fin de semana antes de la nueva ronda de consultas que el rey ha iniciado hoy.

Se refieren al manifiesto que los secretarios provinciales del PSOE han firmado junto al expresidente Rodríguez Zapateropara apoyar la investidura de Sánchez para una "España moderna, social, feminista, europeísta, de referencia en derechos y libertades" y "en paz".

"La confianza en él es la confianza que depositamos en la formación de un Ejecutivo progresista que abra una nueva etapa de avances sociales, en favor de una democracia asentada en la igualdad de género, en la convivencia que descansa en el reconocimiento de la diversidad de España, de su memoria democrática y del espíritu de convivencia", reza el texto, que además pide al PP abandonar "la radicalidad de su abrazo con la ultraderecha".

Pero no solo se trata de asegurar al "hombre", como decía este fin de semana Maria Jesús Montero. Según las fuentes consultadas, las negociaciones en marcha buscan "no solo la investidura, sino garantizar la gobernabilidad". Y eso pasa por tener las garantías de que haya Presupuestos Generales al menos un par de años. Y aunque no ponen fecha para una investidura que quieren que llegue "cuanto antes", sí desvelan que el propio Sánchez protagonizará las negociaciones.

Mientras, desde el independentismo catalán se siguen sucediento las presiones. Hoy mismo, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha confesado que aunque "no estoy pendiente de si puedo volver o no", sí tiene claro que "para ERC la ley de amnistía no es suficiente". En una entrevista en Catalunya Radio, ha instado a "hacer política, y eso significa asumir la vía de resolución política y también significa asumir muchas de nuestras necesidades que pasan a ser urgencias, como los trenes de Rodalies".

En Suiza desde 2018, Rovira ha añadido también que ERC "da por descontada" la amnistía y que ahora es tiempo de habalr del resto de peticiones. En cuanto al referéndum, la líder de ERC ha defendido que "como mínimo", el PSOE debería asumir lo que asumió en 2019. "Tenemos que poder hablar de referéndum en esta legislatura, el PSOE ha de asumir que aquí existe un conflicto político, hemos que poder hablar en una mesa de negociación cómo se puede votar en Cataluña", ha sentenciado. No obstante, no piensa en una repetición electoral y confía en el desarrollo de las negociaciones: "Estamos en plena negociación".

También de forma pública, desde Sumar responden. En una entrevista en TVE, la diputada Aina Vidal ha apostado por "la investidura de un Gobierno progresista". Y aunque reconoce que "aún faltan muchos flecos de la negociación", las conversaciones "avanzan de forma tranquila, de forma serena, y seguimos dando pasos para la normalización de la política entre Cataluña y el resto del Estado".

No obstante, se ha mostrado dura con las posiciones que están asumienlos los partidos independentistas catalanes en público. "Creo que tenemos que reconocer que ERC y Junts están actuando ahora mismo, por lo menos de puertas para afuera, de forma irresponsable. No solo por lo que implica en términos de desestabilización de la negociación, que es verdad que es lo que menos me preocupa, sino sobre todo por el mensaje que están mandando a España y a Cataluña. Es como dar por amortizada la amnistía, es darla por hecho, y eso no es así; estamos aún pactando, se está negociando y no hay nada que dar por hecho".

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario socialista en Cataluña y líder del PSC, Salvador Illa, ha pedido a los partidos independentistas catalanes que "tomen ejemplo del oficio político de los partidos nacionalistas vascos".

Y precisamente desde allí, el lehendakari Iñigo Urkullu, se ha mostrado favorable a la amnistía al procés para "desjudicializar lo que en su día se judicializó". En una entrevista en la Ser, Urkullu ha pedido a Sánchez que ate un acuerdo "claro, constatable, cumplible y con compromisos" para que la legislatura sea estable, porque "sería malo" iniciar una legislatura inestable y corta.

"Nadie desea que se repitan las elecciones", ha añadido el lehendakari, que aunque es consciente de que el mes será "largo y tenso" en lo que a política se refiere, confía en que los partidos hagan un "ejercicio de responsabilidad y un esfuerzo por el entendimiento".