Desde que el rey Felipe VI le nombró candidato a la investidura para la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo no ha sumado ni un solo voto adicional a los que ya tenía antes de esa ronda de contactos. En estos momentos, ni siquiera está asegurada su presencia en el acto convocado por Sociedad Civil Catalana en Barcelona contra la amnistía.

Cuando quedan 15 días para este acto, el líder del PP está recibiendo presiones de dos lideresas del partido. Isabel Díaz Ayuso y Esperanza Aguirre han hablado de este acto y de su presencia, urgiendo a Feijóo a sumarse.

"Creo que mi presencia por mi parte es necesaria y me gustaría que se sumara todo aquel que quisiera. Libremente. Para eso están las manifestaciones. A mí, las que no me gustan son las que te obligan a ir", ha afirmado Ayuso.

Por su parte, Aguirre ha dicho directamente que Feijóo "debería ir si su agenda se lo permite". "Yo voy a ir, ya fui hace seis años", ha añadido. La mejor prueba de que esta presión existe es escuchar a Aguirre culpar a "los 'sorayos'" de esta situación, un término que alude a Soraya Sáenz de Santamaría y con el que el sector más a la derecha del PP utiliza para referirse al más moderado.

"¿Y quién lo dice? ¿Los 'sorayos'? Pues que lo digan", afirmaba Aguirre. Mientras tanto, Ayuso también ha desafiado a Sánchez, "retándole" a que convoque elecciones "y diga en su programa electoral que pretende amnistiar a los golpistas, conceder un referéndum de autodeterminación y trocear España en varias naciones".

Lo cierto es que la ley impide al presidente en funciones convocar elecciones. Es más, si Sánchez llega a ser investido, la Constitución establece que no se pueden convocar elecciones generales durante el primer año de Gobierno.