El "orgullo zurdo" del PSOE, las caminatas de Rajoy o 'La Fashionaria' de Sumar: los insultos y las burlas convertidos en lemas de campaña

Los detalles Esta estrategia, cuyo arquetipo contemporáneo es el 'Perro Sanxe, no es nueva y tiene nombre: jujitsu comunicativo.

Desde el PSOE, la consigna de este miércoles estaba clara: convertir la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, en un activo a su favor. Más allá de la lona colgada en Ferraz, durante la tarde Pedro Sánchez ha arrancado su mitin en Burgos con una camiseta con el lema "Orgullo zurdo", mientras que en las pantallas y carteles se podía leer un "zurdos y orgullosos".

Ahora bien, no es la primera vez que un insulto o una burla acaba convertido en un lema a favor del atacado, es decir, no es la primera vez que se transforma un insulto en lema propio de campaña electoral. "Por no insultar, por no faltar al respeto, nos llaman zurdos. Pues lo somos", subrayaba el ministro de Justicia, Félix Bolaños. También los ministros Ana Redondo y Ángel Víctor Torres se han pronunciado en este sentido.

Un movimiento que viene siendo lo mismo: usar la fuerza y el peso de tu oponente para intentar derribarlo. De hecho, en la derecha también se ha hecho. Por ejemplo, el alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida, se reconocía como "fachosfera".

En definitiva, nada nuevo que tiene hasta nombre: jujitsu comunicativo. Precisamente en la política contemporánea española hay un arquetipo por excelencia. Se trata del 'Perro Sanxe', que hizo suyo el presidente del Gobierno en las pasadas elecciones generales, después de que naciera en las redes sociales como un meme despectivo, el PSOE logró darle la vuelta.

No obstante, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy también lo hizo en su época. Entonces, aprovechó las burlas a sus famosas caminatas rápidas para convertirlas en una seña de identidad política. El Partido Popular (PP) también consiguió desactivar la carga negativa de insultos como la "derechita cobarde" y la "derechona" para transformarlos en lemas.

Una estrategia que lleva pasando décadas, pues el también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero supo aprovechar las mofas sobre sus cejas, como esta de Rajoy: "Menos ceja y más oreja. Ahora van a volver a sacar a los de la ceja otra vez".

Hasta Gabilondo reescribió una canción para sacar el lado positivo de ese insulto que tanto le repetían desde la oposición: "Algunos dicen que soy un soso. Si es por sosegado, puede que tengan razón", decía en un vídeo de campaña.

También lo ha hecho Sumar. La coalición de izquierdas, ahora convertida en Frente Amplio, sacó merchandising de 'La Fashionaria' después de que el PP intentara ridiculizar a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por su forma de vestir.

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