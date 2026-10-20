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Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

Más Vale Tarde

Jon Echeverría (PP) insiste en comparar a Yolanda Díaz y Sira Rego con Franco: "Si nos parece mal el franquismo, debería parecernos igual el comunismo"

El candidato del PP por Guipúzcoa al Congreso asegura que compara "la dictadura comunista con cualquier dictadura" y equipara al PCE con el régimen franquista.

Jon Echeverría (PP) insiste en comparar a Yolanda Díaz y Sira Rego con Franco: "Si nos parece mal el franquismo, debería parecernos igual el comunismo"

Jon Echeverría ha sido, sin lugar a dudas, una de las grandes sorpresas en las listas del Partido Popular de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha apostado por este joven de tan solo 22 años para encabezar la lista al Congreso por Guipúzcoa después de hacerse viral por sus intervenciones tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

Especialmente conocido se ha hecho en laSexta Xplica, donde ha defendido posturas polémicas sobre pensiones, migración e incluso memoria histórica. De hecho, en el programa presentado por José Yélamo llegó a comparar a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego con Francisco Franco, ya que, según el ahora candidato del PP, defienden la "dictadura comunista".

Este martes, Echeverría ha insistido en esa postura en Más Vale Tarde: "Comparo la dictadura comunista con cualquier dictadura, yo lo que digo es que cualquier dictadura es negativa, y que si el franquismo nos parece mal, por los mismos motivos debería parecernos mal el comunismo, que es intrínsecamente dictatorial.

Al ser preguntado por Iñaki López sobre "qué pintan dos ministras en la ecuación", Echeverría ha respondido asegurando que "son comunistas y están afiliadas al Partido Comunista", equiparando al PCE con el régimen franquista.

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