Los lapsus de Alberto Núñez Feijóo comienzan a ser un clásico como ya lo fueron los de Mariano Rajoy. El presidente del PP ha vuelto a lanzar un gazapo, esta vez en la ciudad de Cádiz, a la que ha llamado "tacita de oro" en lugar de su histórico nombre Tacita de Plata.

Precisamente en esta ciudad tuvo uno de sus últimos lapsus cuando durante la campaña de las elecciones autonómicas y municipales aseguró que se le "dilataban" las pupilas por la luz cegadora de Cádiz.

Junto al presidente andaluz Juanma Moreno, Feijóo participó en un mitin en el Palacio de Congresos de la ciudad ante un millar de afiliados y simpatizantes, según el PP, que le han recibido al grito de "presidente".

"Cádiz, esta tacita de oro, esta ciudad preciosa", dijo el popular a lo que varios asistentes le corrigieron automáticamente: "De plata, de plata". "Cádiz y toda la provincia van a dar una sorpresa a todos los que creen que en Andalucía el 23 de julio todos se van a ir a la playa. No, no, no... Ya veréis como no, ya veréis cómo en Andalucía, el 23 de julio va a conseguir el mayor número de diputados y senadores del Partido Popular de toda España. Lo vais a conseguir", dijo.

Feijóo aseguró que su partido es el único que puede conseguir un Gobierno "libre" que no dependa de "tutelas, ni chantajes ni bloqueos", como el que, a su juicio, pretende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rechazar su acuerdo de que gobierne la lista más votada.

"Solo el PP ofrece mayorías, sin tutelas y, como diría Fraga, ni 'tu tías' ni chantajes ni bloqueos. Solo el PP es un partido libre para gobernar España libremente", ha expresado Feijóo, en alusión a unas palabras del expresidente de la Xunta de Galicia en 1990 durante el encumbramiento de José María Aznar.