"¿Cómo es posible que tengamos este resultado?". Angélica Rubio tira de ironía en Al Rojo Vivo ante el resultado de Pedro Sánchez en las elecciones, recordando que "se le ha llamado 'perro'" y "se le ha hecho una campaña de 'que te vote Txapote'". "Bildu no le votó en su investidura, pero el PP ha convencido a toda España de que sí, de que poco menos que eran ministro los de Bildu", incide.

"¿Cómo es posible que, siendo un filoetarra, vende-España, rompe-patrias, comunista bolivariano y Txapote en persona y el diablo con patas, Feijóo no vaya a ser capaz de sumar para ser presidente del Gobierno?", insiste Rubio, que remacha: "No sé si Esquerra y Junts harán presidente a Pedro Sánchez, lo que sí sé es que a esta hora Alberto Núñez Feijóo, habiendo ganando las elecciones, no va a ser presidente del Gobierno".