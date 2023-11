De los insultos y cánticos fascistas a los ataques a la Policía: así fueron los disturbios ultra en Ferraz

Las nuevas protestas contra el PSOE y la amnistía comenzaban en la noche del lunes de menos a más. Entre cánticos de "España no se vende, España se defiende", "Puigdemont a prisión" o "que te vote Txapote" se llegaban a congregar hasta 7.000 personas frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid.

Según se hacía la noche, los cánticos iban subiendo en intensidad. A la congregación se sumaba el líder de Desokupa, Daniel Esteve, junto a decenas de seguidores. También asistía la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, el diputado de Vox, Manuel Mariscal o la diputada Rocío de Mer.

Los manifestantes lanzaban insultos contra la Policía Nacional tachándoles de "cobardes" frente a las vallas de protección que estaban dispuestas, y gritando "contra los moros no tenéis cojones", al tiempo que les animaban a apoyar la protesta.

Alrededor de las 20.00 horas en la esquina de Ferraz con la calle Marqués de Urquijo se producían encendidos de bengalas rojas coreando al unísono frases contra la izquierda como "puto rojo el que no bote", "Pedro Sánchez hijo de puta" o "Pedro Sánchez, vamos a por ti".

En primera línea de la congregación y separados por vallas de la Policía Nacional, se agrupaban afiliados a la formación ultra España 2000 con una gran pancarta en la que se leía "España no se vende. Resistencia social", un punto donde ha habido tensión con otros manifestantes contrarios a las proclamas nazis que proferían estos manifestantes.

Además, la líder del grupo neonazi Bastión Frontal, Isabel Medina Peralta, se subía junto a otro hombre al techo de un quiosco de tabacos haciendo el saludo nazi y portando una bandera con la cruz de Borgoña.

La parte más tensa de la noche llegaba alrededor de las 21.15 horas cuando los asistentes comenzaban a lanzar huevos a la prensa y a la Policía Nacional además de botellas de cristal que impactaban contra los furgones policiales. Los agentes se ponían en preaviso avanzando lentamente hacia las vallas y con las porras en la mano. También apuntaban con un láser verde a los profesionales de los medios de comunicación para impedirles su trabajo.

Los manifestantes mostraban entonces una gran pancarta en la que se leía "España no paga a traidores. Amnistía no" o "la Constitución destruye la nación" escrita en una bandera de España. Entre otros cánticos se han escuchado a lo largo de la tarde "Marlaska terrorista" o "España es cristiana y no musulmana" y también otros dirigidos al Rey, como "Felipe masón, defiende tu nación". También el 'Cara al Sol', gritos de "yo soy fascista" y contra la Constitución.

El balance final de esta noche de protestas ha sido de siete detenidos y 30 agentes de la Policía Nacional heridos de diversa consideración, según fuentes del Ministerio del Interior. Los siete arrestados son todos españoles: cinco hombres y una mujer con edades entre 19 y 44 años, además de un menor de edad, de 17 años.

Las fuentes de Interior han señalado que anoche los agentes antidisturbios sí usaron pelotas de goma para disuadir a los manifestantes con actitud violenta, además de volver a utilizar, como el día anterior, botes de humo y gases lacrimógenos.