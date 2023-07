A pocas semanas para las elecciones generales, y con muchos pensando ya en las vacaciones de verano, a más de uno le ha asaltado el temor de ser llamado a formar parte de la mesa electoral el próximo 23 de julio. Una inquietud que los estafadores online estarían intentando aprovechar.

Así lo ha advertido este lunes el Ministerio del Interior, que ha alertado de una estafa por correo electrónico en la que se suplanta a dicho departamento, ofreciendo un link para, supuestamente, comprobar si nos ha tocado mesa electoral el 23J. Sin embargo, en realidad es un enlace fraudulento para hacerse con nuestros datos personales.

"En el siguiente botón podrá comprobar sus datos, así como verificar si ha sido llamado a una mesa electoral", reza el correo electrónico en cuestión, con el que los estafadores tratan de hacerse pasar por Interior. "Si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía el Ministerio del Interior", ha advertido este en Twitter, donde pide no hacer clic. Además, recuerda que "el Ministerio no comunica si te ha tocado estar en mesa" y que la notificación, en todo caso, llega por correo certificado al domicilio.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska adjunta una imagen del correo electrónico fraudulento, que contiene el siguiente mensaje: "Como bien sabrá el próximo 23 de Julio se celebra las elecciones generales del Gobierno de España. Su participación reviste una importancia incuestionable, pues de ella depende la concreción de un gobierno". A continuación, anima al votante a hacer clic en el botón que le redirigirá a sus datos.

Según el Ministerio, se trata un intento de "phishing", una técnica en la que envían correos electrónicos que suplantan la identidad de instituciones oficiales y empresas parar robar datos personales y bancarios de los usuarios. En este enlace sí puedes comprobar si te ha tocado mesa electoral.