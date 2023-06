Desde que Pedro Sánchez anunciase el adelanto de los comicios generales del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo lo ha criticado. Y todo pese a que llevaba tiempo pidiendo precisamente ese adelanto electoral. Ahora, incluso, llega a usar un hecho trágico, como lo es la primera muerte de una persona durante la ola de calor que vive España, para criticar que las elecciones coincidan en temporada estival.

Una muerte que el líder del PP vincula al presidente del Gobierno, al que ataca con estas palabras: "Ayer falleció la primera víctima por incremento de temperatura. Pues bien, para ello puso las elecciones en julio", aseveraba el candidato 'popular'. Y añadía: "Pero no a principios, no: en la segunda quincena de julio. Y no un día extraído al azar, sino un día donde en cuatro comunidades hay puente. Nos llama a votar con 40°C en la mayoría de las comunidades".

Lo cierto es que el Gobierno de Sánchez ha sido el primero en limitar el trabajo al aire libre cuando se dan situaciones meteorológicas extremas. Parece olvidarlo Feijóo, pero el Ejecutivo lo hizo el pasado mes de mayo introduciendocambios en la legislación laboral para poder adaptar las condiciones meteorológicas, provocadas por el cambio climático, a los puestos de trabajo.

Esto se traduce en que está prohibido desarrollar determinadas tareas en exteriores cuando exista alerta naranja y alerta roja de la AEMET y los trabajadores corran en el desempeño de sus labores un riesgo para su salud. También implica la reducción o modificación de las horas de la jornada cuando se den estas mismas condiciones.

Si bien es cierto que la legislación de prevención de riesgos laborales ya obligaba a los empresarios a garantizar la salud y seguridad de sus empleados, con esta normativa se exigen medidas expresas frente a las altas temperaturas.

Obreros, jardineros, personal del servicio de limpieza, agricultores, repartidores y panaderos y cocineros son los que más sufren las consecuencias del calor y algunos de los sectores para los que va dirigida esta medida.

La ola de calor se ha cobrado este verano en España ya sus primeras víctimas mortales. La primera, un hombre de 47 años que fallecía en Sevilla a causa de un golpe de calor tras haber estado trabajando en el campo, y en Ciudad Real, otro agricultor de 46 años ha fallecido por la misma razón.

El PSOE le recuerda que también convocó elecciones en verano en Galicia

A responder a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo también ha salido la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, recordándole que él mismo, siendo presidente de Galicia, adelantó los comicios autonómicos y llamó al electorado en pleno mes de julio "con media Galicia confinada".