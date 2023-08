Superada la primera 'batalla' de la formación de la Mesa del Congreso, los potenciales socios para una investidura de Pedro Sánchez endurecen su discurso y advierten de que las verdaderas negociaciones comienzan ahora. Unas conversaciones que se prevén "complejas y largas", según ha anticipado este viernes el president catalán, Pere Aragonés.

El dirigente de Esquerra Republicana ha desvinculado el acuerdo de la Mesa de la investidura, al igual que hiciera la víspera Carles Puigdemont, y en casi idénticos términos: "La investidura no está ni más lejos ni más cerca que ayer", ha aseverado Aragonés, que ha incidido en que ahora arranca una "negociación nueva, que parte de cero".

Esta, ha defendido, debe dar respuesta a cuestiones como "acabar con la represión y dar una salida política al conflicto" catalán, así como otras en materia financiera, de competencias o de defensa del Estado del bienestar en Cataluña. Además, ha recalcado, sobre la mesa están "la amnistía y la autodeterminación": "Son nuestros planteamientos y estarán encima del tablero político para resolver todas las decisiones que tengamos por delante en los próximos meses", ha advertido.

En esta línea, la diputada de ERC Teresa Jordá ha sostenido este mismo viernes en 'RAC 1' que la ley de amnistía es una "línea roja" sin la cual no habrá investidura de Sánchez: "No solo que [el PSOE] la deje tramitar, que eso es vital, que hasta ahora no ha pasado, sino que además la tire adelante", ha apuntado. La exconsellera ha avisado asimismo de que es "una temeridad" que los socialistas den por hechos sus votos y ha señalado que la amnistía y el referéndum se desarrollarán en "la segunda fase" de las negociaciones.

Por su parte, desde Junts per Catalunya, cuyo apoyo 'in extremis' fue clave para convertir a Francina Armengol en presidenta de la Cámara Baja, Puigdemont ya dejaba claro el mismo jueves que el acuerdo para la Mesa nada tiene que ver con el de la investidura, que -dijo- "está exactamente donde estaba al día siguiente de las elecciones". Este viernes, ha rechazado que Junts haya "vuelto al redil".

A su vez, la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua, aunque ha reconocido que Sánchez está ahora "algo más cerca" de volver a ser presidente, ha recalcado que "ahora empieza la negociación real", en la que la formación abertzale planteará, además de cuestiones de ámbito social, "el tema territorial", que, a su juicio, "debe abrirse ya". "Esta legislatura debe ser la que abra caminos en ese sentido", ha defendido Aizpurua, que no obstante admite que no ve un referéndum "en esta legislatura": "Sería engañarnos", ha reconocido.

Ninguno de los partidos independentistas ni el BNG acudirán a la ronda de consultas que Felipe VI arrancará el próximo lunes, el paso previo a proponer un candidato a la investidura.