La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cerrado filas con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras los resultados del 23J. Sin embargo, ha tenido que ser repreguntada si está en cuestión el liderazgo de Feijóo y ha contestado con un: "No creo". Además, ha reconocido que ella, "desde luego", ha querido "un resultado mucho mayor, no nos vamos a engañar".

Así se ha expresado en unas declaraciones a su llegada a la reunión este lunes de la Junta Directiva Nacional del PP. Por otro lado, ha sostenido que Feijóo "ha conseguido grandes cosas" y que ha ganado las elecciones: "Ahora el mapa de España es azul". Después he hecho alarde de las mayorías absolutas que ha conseguido el PP en algunas comunidades autónomas. Por eso, dice, que ahora lo que "tienen que hacer es estar a la altura de España".

Según la presidenta autonómica, es momento de "plantear alternativa y ver cómo hacer gobierno" y que lo "cosechado por Feijóo se ha de reconocer". "Tenemos que pelear y trabajar, esto no es fácil, pero hay que intentarlo y buscar la gobernabilidad", ha señalado Ayuso, que asegura que Madrid "va a estar a la altura".

Por otro lado, se ha mostrado muy crítica con Sumar, el PSOE y los partidos "que odian España" y ha sostenido que no se pueden "acostumbrar que quien pierde, gobierne". Ayuso cree que "lo importante" es intentar formar un gobierno porque no pueden "comprar el relato de los perdedores". "No entiendo las fiestas, tampoco la de Ferraz. No estamos ninguno para fiestas, pero tampoco para dar por ganador al perdedor", ha insistido.