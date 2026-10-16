Alma Ezcurra (PP) introduce el tema del aborto en plena precampaña: "Es el derecho más importante junto con la libertad"

Los detalles Tras estas palabras de la responsable del programa electoral del PP, el PSOE ha advertido que "se ha equivocado de época y de país".

En plena precampaña, Alma Ezcurra, vicesecretaria del PP y responsable del programa electoral, ha reavivado el debate sobre el aborto, calificándolo como un derecho fundamental junto con la libertad. Ante preguntas sobre la derogación de la ley de Eutanasia y la ley Trans, Ezcurra indicó que se debe esperar al programa electoral, aunque mencionó compromisos de Feijóo para reformar dichas leyes. El PSOE criticó la postura del PP, acusándolo de intentar recortar derechos. Reacciones en redes sociales, como las de Óscar Puente y Pilar Bernabé, destacaron el regreso del PP a políticas conservadoras, mientras Ezcurra defendió su posición.

Una dirigente del PP ha introducido un tema delicado en plena precampaña: el aborto. Lo ha hecho la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del programa electoral del PP de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alma Ezcurra.

"Es el derecho más importante, junto con la libertad, y es un principio rector de toda nuestra política", ha asegurado cuando le han preguntado por la posición del PP sobre el derecho a la vida. Así lo ha defendido como "lo más importante" para el PP.

A la pregunta de si el PP derogará la ley de Eutanasia y la ley Trans, ha contestado que "hay que esperar a la presentación del programa electoral". "Pero el presidente Feijóo se ha comprometido con la derogación de la ley Trans y con la reforma de la ley de Eutanasia", ha agregado.

Tras sus palabras sobre el aborto, el PSOE ha advertido que "se ha equivocado de época y de país". Para los socialistas, con esta declaración, "el PP vuelve a retratarse y recupera su viejo objetivo de recortar el derecho al aborto". "La derecha ultra, como la ultraderecha, vuelve a poner en la diana el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, su vida y su futuro", ha apuntado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reaccionado en X. "Espera, que no han tenido bastante con las bajas laborales y las pensiones que ahora van a por el aborto", ha escrito.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha contestado también en la misma red social a Ezcurra: "De los creadores de 'me cargo las pensiones' ahora van a por el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Será que las bajas laborales, las pensiones y la vivienda les sabían a poco. Se han equivocado de época y país".

La responsable del programa electoral del PP le ha respondido a su vez señalado que "nada más moderno que defender la vida". "Y nada más hipócrita que dar lecciones de feminismo con el historial de Ábalos y Koldo. Antes de hablar de decidir sobre el cuerpo de las mujeres, explicad cómo las trataban los vuestros", ha añadido.

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