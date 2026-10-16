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Alma Ezcurra (PP) introduce el tema del aborto en plena precampaña: "Es el derecho más importante junto con la libertad"

Los detalles Tras estas palabras de la responsable del programa electoral del PP, el PSOE ha advertido que "se ha equivocado de época y de país".

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del programa electoral del PP de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alma Ezcurra.
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Una dirigente del PP ha introducido un tema delicado en plena precampaña: el aborto. Lo ha hecho la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del programa electoral del PP de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alma Ezcurra.

"Es el derecho más importante, junto con la libertad, y es un principio rector de toda nuestra política", ha asegurado cuando le han preguntado por la posición del PP sobre el derecho a la vida. Así lo ha defendido como "lo más importante" para el PP.

A la pregunta de si el PP derogará la ley de Eutanasia y la ley Trans, ha contestado que "hay que esperar a la presentación del programa electoral". "Pero el presidente Feijóo se ha comprometido con la derogación de la ley Trans y con la reforma de la ley de Eutanasia", ha agregado.

Tras sus palabras sobre el aborto, el PSOE ha advertido que "se ha equivocado de época y de país". Para los socialistas, con esta declaración, "el PP vuelve a retratarse y recupera su viejo objetivo de recortar el derecho al aborto". "La derecha ultra, como la ultraderecha, vuelve a poner en la diana el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, su vida y su futuro", ha apuntado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reaccionado en X. "Espera, que no han tenido bastante con las bajas laborales y las pensiones que ahora van a por el aborto", ha escrito.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha contestado también en la misma red social a Ezcurra: "De los creadores de 'me cargo las pensiones' ahora van a por el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Será que las bajas laborales, las pensiones y la vivienda les sabían a poco. Se han equivocado de época y país".

La responsable del programa electoral del PP le ha respondido a su vez señalado que "nada más moderno que defender la vida". "Y nada más hipócrita que dar lecciones de feminismo con el historial de Ábalos y Koldo. Antes de hablar de decidir sobre el cuerpo de las mujeres, explicad cómo las trataban los vuestros", ha añadido.

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