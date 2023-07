Pasadas las elecciones generales, el Partido Popular mueve ficha en Murcia para formar gobierno. El primer paso ha sido ofrecer a Vox una reunión este miércoles para intentar alcanzar un acuerdo que permita investir a Fernando López Miras. Una reunión en la que los 'populares' quieren poner sobre la mesa su oferta: un acuerdo programático de gobierno que incluye el "ofrecimiento de cargos de representación parlamentaria e institucional". Una reunión que los de Vox han descartado.

Es decir, el PP insiste en tener un gobierno en solitario. Consiguió 21 de los 45 diputados, pero en una primera investiduraLópez Miras no consiguió los apoyos porque los9 diputados autonómicos de la extrema derecha votaron en contra al no conseguir un acuerdo con sillones en el ejecutivo.

En Vox no han tardado en responder. Creen que la propuesta que el PP le ha hecho a Vox en la Región es una oferta de pacto "fake" en el que no se ha contado con el líder de Vox en la región, José Ángel Antelo.

"Ha hecho una oferta en los medios comunicación después de unas semanas en las que ha insultado y eso nos va a dificultar un poco las cosas", ha dicho el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa.

Los de Vox aclaran que no cejan en su empeño de contar con puestos en el Gobierno regional. "Yo entiendo que un partido que tiene prácticamente la mitad de la fuerza que el otro tiene que tener la vicepresidencia y una parte importante de las áreas del Gobierno. Y en función de la importancia de esas áreas para aplicar las políticas y los principios en los que creemos se verá si son dos, cuatro o cinco consejerías", ha demandado el líder nacional del partido ultraderechista, Santiago Abascal.

El mismo lanza un mensaje al PP murciano: "O respeta a los electores de Vox o tendrán que votar otra vez. Parece que son ellos los que están decididos a ir a unas elecciones", ha insistido.

También el presidente provincial y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, José Ángel Antelo, ha afirmado que su formación no va a dar "ni un paso atrás en la defensa" de aquellos que les han votado, y esto es, según Antelo, "hacer un gobierno de coalición para que se ejerzan las políticas de Vox".

El PP, por su parte, cree que "Vox quiere elecciones" y que no hayan aceptado la reunión de este miércoles es "prueba de ello". "Una de sus escusas es que se quedaron fuera de la mesa. Nuestra propuesta incluye la entrada en la mesa, y la designación de senador autonómico. Pero no han querido escucharlo, Vox no tiene la mano tendida", ha apostillado Joaquín Segado, portavoz 'popular' en la Asamblea Murcia.