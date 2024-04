El País Vasco se enfrenta a las elecciones más reñidas de las últimas cuatro décadas. Una jornada que se vive con cierto nerviosismo entre los candidatos a lehendakari, provocando que algunos de ellos hayan protagonizado las anécdotas más curiosas del día.

La primera anécdota la ha protagonizado Pello Otxandiano, candidato de EH Bildu, en la localidad de Otxandio, donde fue concejal. El candidato ha tenido un despiste a la hora de ir a votar, y es que se le ha olvidado presentar su DNI antes de introducir su papeleta en la urna. Finalmente, después de que el presidente de la mesa le recordarse que debía presentar su documentación, Otxandiano ha podido ejercer su derecho a voto.

Más tarde, en Bilbao, Alba García se ha convertido en la protagonista de la anécdota más curiosa de la jornada. La candidata de Sumar se disponía a introducir su voto en la urna cuando se ha dado cuenta de que le faltaba la papeleta. Rápidamente ha ido a cogerla para poder introducirla en la urna.

Un despiste sobre el que no ha dudado en hablar con los medios de comunicación tras salir del colegio electoral. "Venía con mis padres y con todo mi equipo. Estoy tan nerviosa que me he dejado la papeleta, es parte del día, de la emoción, así que solucionado", ha reconocido.

Pero ellos no han sido los únicos en tener dificultades a la hora de ir a votar.Miren Gorrotxategi, candidata de Podemos, ha protagonizado la tercera anécdota del día.

La candidata de Podemos ha tenido algún que otro problema para localizar la mesa en la que le correspondía votar en Vizcaya. Al parecer, según han explicado en 'RTVE' ha habido un problema a la hora de distribuir los votantes en las mesas del colegio que le correspondía y Gorrotxategi ha tenido que cambiar de sala hasta en dos ocasiones para poder votar.