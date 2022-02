En el Congreso de los Diputados hay una mayoría parlamentaria, muy amplia, a favor de investigar los abusos a menores cometidos en el seno de la Iglesia católica. Eso es una buena noticia. Y un gran paso para España como democracia. Solo falta saber cuál será la fórmula elegida para levantar las alfombras e investigar el sufrimiento que padecieron decenas de niños y niñas españolas.

El PSOE no tiene claro que la comisión de investigación entre partidos políticos, propuesta por Unidas Podemos, ERC y Bildu, sea la fórmula más adecuada. Están abiertos a analizar todos los escenarios pero temen que se convierta en un circo que le reste credibilidad. Por eso están buscando una fórmula que les convenza más. Así que aunque hayan dejado que la comisión de investigación pase su primer trámite parlamentario, eso no significa que vaya a crearse. El PSOE asegura que están analizando el mejor paso a dar. Quieren que sea "valiente pero que aporte y sume". Buscan una propuesta seria y comprometida y la presentarán en las próximas semanas, después de que Pedro Sánchez se reúna con las víctimas de abusos y escuche sus reivindicaciones y deseos. La mayoría de ellas ve bien una comisión de investigación pero no descartan tampoco que se elija otro camino para buscar la verdad.

Una de las posibilidades que no descarta el PSOE es la de crear una comisión de expertos independientes, posición que comparte también el PNV.

En Unidas Podemos no se cierran a que se puedan dar varias respuestas al mismo tiempo, pero defienden la comisión de investigación y piden al PSOE que su creación sea debatida y aprobada en el Pleno. Para la formación morada, el poder legislativo tiene que dar un paso adelante para que otros niñas y niños no vuelvan a sufrir el desamparo.

Además, en las últimas horas hemos sabido que la Fiscalía General del Estado se va a hacer cargo de la investigación judicial. Ha solicitado a todas las Fiscalías autonómicas todas las denuncias y querellas que se estén tramitando sobre abusos en instituciones religiosas. El plazo para que se envíe toda la documentación es de 10 días.

Hay dos partidos que han puesto peros a la comisión de investigación parlamentaria. Vox se opone directamente. Creen que es una aberración que sea el Congreso el sitio en el que se lleve a cabo y se oponen a que se haga tabla rasa con los miembros de la Iglesia católica.

El Partido Popular no se opone a investigar a los abusos en la Iglesia, pero tampoco lo acepta tal y como se ha planteado. Casado quiere que además de investigar esos abusos, se investiguen también otros que se han producido en los centros de menores de Baleares, Valencia o Madrid. Pero a pesar de PP y Vox, la buena noticia es que en el Congreso hay un sentir general para acabar con la impunidad de la Iglesia católica y, por fin, reparar en lo posible el dolor de las víctimas.

Nunca es tarde. Ojalá el cerco a los abusos sea haga con responsabilidad y respeto a quienes los han padecido. Huyendo de los espectáculos, por favor. Con este tema son inaceptables las peleas políticas que ya hemos vivido en otras comisiones de investigación manchadas por la refriega política. A ver si esta vez somos capaces de hacerlo bien y al nivel de lo que han hecho en otros países europeos, como en Francia, poniendo en marcha comisiones de investigación independientes y creíbles.