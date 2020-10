Empieza la temporada de la gripe y con ella, un año más, toca hablar de vacunas. Este año con la incertidumbre añadida la pandemia con la que seguimos peleando.

Y bien, ¿cuáles son los objetivos del Ministerio de Sanidad este año?

- Conseguir coberturas vacunales superiores al 75% en los mayores de 64 años y profesionales de los centros sanitarios y sociosanitarios.

- Y conseguir coberturas superiores al 60% en personas (tantos niños como adultos) con factores de riesgo y embarazadas.

Has leído bien, sí. Si estás embarazada y estamos en temporada de gripe, debes vacunarte en cualquier trimestre de la gestación para protegerte a ti y al bebé.

Este año, además, se incluye en el documento del Ministerio de Sanidad a las mujeres en el periodo puerperal, es decir, en los seis meses tras el parto, si no fueron vacunadas durante el embarazo.

El reto de este año es proteger a las personas más vulnerables a la gripe, disminuyendo lo máximo posible la incidencia de gripe en estos grupos y contribuyendo a reducir el impacto sobre la presión asistencial

Al igual que el Ministerio de Sanidad publica cada año las recomendaciones, el Comité de Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría hace lo propio y todos los años por estos fechas tenemos los grupos de niños y adolescentes que se consideran de riesgo, con alguna pequeña modificación que observamos de temporada en temporada.

Todos los niños mayores de seis meses con factores de riesgo deben vacunarse, al igual que sus convivientes para conseguir una mayor protección.

¿Y qué pacientes consideramos de riesgo?

- Niños prematuros que hayan nacido con menos de 32 semanas de gestación y que actualmente tengan entre seis meses y dos años de edad.

- Enfermedades respiratorias crónicas: asma, hiperreactividad bronquial, bronquitis de repetición, fibrosis quística, displasia broncopulmonar.

- Cardiopatías

- Enfermedades metabólicas como puede ser la diabetes.

- Enfermedades renales o hepáticas.

- Asplenia (falta de bazo)

- Enfermedad Celiaca (nueva indicación en la campaña 2018-2019)

- Niños inmunosuprimidos: oncológicos, tratamiento prolongados con aspirina o corticoides orales, inmunodeficiencias (excepto del déficit de IgA)

- Secuelas respiratorias de casos graves de COVID19 (Nueva indicación 2020-2021)

- Sd de Down y otras enfermedades genéticas con factores de riesgo asociados.

- Niños mayores de 6 meses o adolescentes institucionalizados o tutelados por la administración. (Nueva indicación 2020-2021)

- Enfermedades neuromusculares o encefalopatías.

- Enfermedades reumatológicas.

- Niños con implantes cocleares

- Malnutrición u obesidad mórbida

- Embarazadas en cualquier trimestre.

- Puerperio en los siguientes seis meses tras dar a luz si no ha sido vacunada durante el embarazo. (Nueva indicación 2020-2021)

- Mayores de 65 años.

- Profesionales de centros sanitarios y farmacias.

¿Cuántas dosis son?

- Una única dosis de 0.5 ml en los niños mayores de nueve años y en adultos.

- Dos dosis de 0.5 ml, separadas cuatro semanas, si es la primera vez que se vacunan de la gripe entre los seis meses y los nueve años.

[[H3:Nunca me había vacunado, fue vacunarme y coger la peor gripe de mi vida – FALSO]]

Os suena, ¿verdad? Esto es un mito. Las vacunas de la gripe son inactivadas, no son de virus vivos. Eso de «te meten el virus dentro y a saber cómo reaccionas» va a ser que no; es más, es que no.

Rotundamente no. Las personas que esgrimen estos argumentos es probable que hayan cogido cualquier otro virus catarral diferente al de la vacuna o que incluso la vacuna no haya sido efectiva (su efectividad no es tan alta como otras vacunas)

Si mi hijo es alérgico al huevo ¿se puede vacunar?

Una vez más desde el Comité Asesor de Vacunas insiste en que «todas las personas alérgicas al huevo pueden recibir la vacunación antigripal, a pesar de que las fichas técnicas de las mismas incluyen la mención expresa a la contraindicación del producto en casos de alergia al huevo.»

Recuerda además que los familiares que convivan con el paciente que se vacune, deben vacunarse también para protegerle. Es decir, si un niño tiene bronquitis de repetición o es prematuro, deberían vacunarse sus hermanos y los papás para protegerle más aun.

Ninguna vacuna es infalible y la vacuna de la gripe menos aun. La vacuna antigripal no es tan efectiva como lo son el resto de vacunas infantiles que superan la mayoría el 90% de efectividad, de hecho, se estima que tiene una efectividad entre el 47 y el 60% dependiendo de cada temporada.

Por lo tanto, si nos vacunamos las personas que «rodeamos» o convivimos con esa persona vulnerable, la protección será mayor. Es lo que llamamos estrategia nido.

Lo mismo si una madre es diabética o el padre tiene una obesidad mórbida; toda la familia deberá vacunarse.

Y, por supuesto, el personal sanitario que somos pieza clave en todo este asunto y debemos dar ejemplo:

- Primero, porque cada invierno vemos a cientos de niños con gripe por lo que nuestras posibilidades de contagio son muy altas.

- Segundo, porque si enfermamos y vamos a trabajar antes de lo que corresponde somos una fácil fuente de transmisión y esto, no debe ocurrir.

- Y tercero porque este año… necesitamos estar ahí, más que nunca.

En mi caso, me vacuno por partida triple:

- Para protegerme y protegeros: soy personal sanitario

- Para evitar complicaciones graves: soy asmática

- Para proteger a mis hijos (entre ellos mi hija menor que es asmática) cuando llego a casa y me los como a besos tras una larga jornada de trabajo rodeada de mocos, toses y gripes.

- Y porque, como todos sabéis… las vacunas salvan vidas.

¿Y qué ocurre con los niños que no tienen ningún factor de riesgo? ¿Los puedo vacunar?

Buena pregunta que, además, nos hacéis a diario. Pues bien. Os voy a citar textualmente lo que mis compañeros del Comité Asesor de Vacunas apuntan porque considero que aquí debemos ir todos a una y la información debería ser la misma. Bastante confusión ha habido y aun hay entre las familias, como para seguir sumando problemas:

«La vacunación antigripal de los niños mayores de seis meses, no incluidos en grupos de riesgo es una medida recomendable por cuanto esta práctica preventiva proporciona al niño protección individual y favorece la protección familiar y comunitaria. Por ello la vacunación antigripal infantil universal, tal y como proponen la OMS y el ECDC debería ser un objetivo a corto o medio plazo.

No obstante en el escenario actual de la pandemia COVID-19, aun cuando este comité está a favor de la indicación universal de la vacunación antigripal en la infancia, tal y como recomiendan los organismos citados anteriormente, entiende que dicha medida debería tomarse de acuerdo con las recomendaciones oficiales de las autoridades de salud pública, porque es prioritario actualmente garantizar el abastecimiento de vacunas para las personas mayores y los grupos de riesgo de infección grave por gripe y SARS-CoV-2.»

Así que, por favor, garanticemos primero la cobertura vacunal a los más vulnerables y sigamos remando juntos hacia la misma dirección.

Mucho ánimo.