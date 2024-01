He tenido acceso a la ficha técnica de la granza de plástico vertida al mar. Se trata de un tipo de granza que se llama masterbatch. A continuación voy a explicar qué es el masterbatch y de qué está compuesto.

Antes debo hacer una advertencia, y es que actualmente en el CETIM (y me consta que en otros centros de investigación también) están realizando el análisis químico de las muestras obtenidas en la costa gallega para verificar que la composición declarada por el fabricante se corresponde con la de la granza que ha llegado a las playas. Pronto tendremos el resultado.

La granza (técnicamente se llama granza, no 'pellets') es la forma en la que llega la materia prima a la industria de los transformadores del plástico. La granza se funde y se modela en máquinas que dan forma a los diferentes objetos de plástico: envases, dispositivos médicos, juguetes, etc.

La granza puede estar hecha de un solo polímero plástico, como por ejemplo polietileno, polipropileno, PET, etc. Hay granza que además del polímero contiene otras sustancias llamadas aditivos. Los aditivos suelen ser pigmentos, antioxidantes, retardadores de llama, filtros ultravioleta...

Cuando la granza contiene uno o varios aditivos concentrados dentro de un polímero portador se llama masterbacht. Normalmente en la industria del plástico la granza virgen se mezcla con el masterbatch en diferente proporción. Así se obtiene el plástico con la cantidad necesaria de aditivos.

Algunas industrias mezclan la granza virgen con masterbach y otras con aditivos puros. A veces los aditivos son líquidos o polvo cuya manipulación es más compleja, de ahí que en algunos casos se prefiera usar el masterbatch.

La granza del vertido es un masterbatch. Está compuesta por un polímero principal de polietileno (~90%), un aditivo principal que sirve como estabilizador de luz (~10%) y otros dos aditivos que sirven de antioxidantes (<1%).

Tanto el polímero principal como los tres aditivos cumplen con el reglamento de la Comisión Europea 10/2011 relativo a materiales destinados a entrar en contacto con alimentos.

Para que un material pueda estar en contacto con alimentos debe cumplir unas estrictas exigencias de seguridad: ninguna de las sustancias, aunque no sean tóxicas, deben migrar al alimento. Los materiales en contacto con alimentos deben ser muy estables en las condiciones habituales de uso alimentario (por ejemplo, guardar comida caliente, con pH bajo, calentar en el microondas...). El polietileno es un material con un excelente perfil de seguridad. Es un plástico inerte que se usa en sectores en los que la seguridad es clave: alimentación, medicina...

Los aditivos que se añaden al polietileno tienen que cumplir la condición de no migrar, es decir, de mantenerse bien "pegados" al polímero principal. Los tres aditivos de la masterbatch del vertido cumplen esta condición. Los tres aditivos son sustancias de alta masa molecular y poco solubles, por lo que no son capaces de escapar de la masterbatch ni de disolverse en el agua. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008, el masterbatch del vertido "No es una sustancia o mezcla peligrosa".

¿Cuáles son los tres aditivos del masterbatch y cuál es su perfil toxicológico? Hay un estabilizador de la luz y dos antioxidantes:

Copolímero 1-(2-hidroxietil)-4hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinasuccinato de dimetilo. Nombre comercial: UV622. Es un estabilizador de luz polimérico de amina impedida (HALS): protege la granza de la degración causada por la luz. Su concentración en el masterbatch es de 10±1%. Según la ECHA (Agencia Química Europea) la sustancia no es tóxica para humanos, pero sí es nociva para la vida acuática con efectos duraderos.

Tetrakis [3-(3,5-di-terc-butil-4hidroxifenil)propionato] de pentaeritritol. Es un antioxidante . Su concentración en el masterbatch es de < 0,07%. Según la ECHA (Agencia Química Europea) es no tóxico y no peligroso para humanos. Según ficha de seguridad de la sustancia en polvo presenta toxicidad cutánea y acuática.

Fosfito de tris (2,4-di-terc-butilfenilo). Es un antioxidante. Su concentración en el masterbatch es de < 0,13%. Según la ECHA (Agencia Química Europea) es no tóxico y no peligroso.

Ninguno de éstos tres aditivos puede migrar de la granza. Es como si estuviesen encerrados en ella, por eso la granza de masterbatch se considera "no tóxica y no peligrosa".

Sin embargo, si el masterbatch se queda en mar, acabará erosionándose, por lo que podría llegar a liberar los aditivos, o provocar que estos se degraden y formen otros compuestos derivados. Esto no va a pasar en unos días en el mar porque el masterbatch es químicamente muy estable. Posiblemente tardará años en degradarse.

La recomendación de usar guantes para recoger la granza que se acumula en las costas viene de la ficha de seguridad de uno de los aditivos antioxidantes. Si la granza se convirtiese en polvo, sí habría riesgo de inhalación y toxicidad cutánea. Pero esto solo ocurrirá si se pulveriza. Si mantiene la forma de granza, no es peligroso.

No obstante, por principio de precaución se ha lanzado la recomendación de usar guantes (y/o equipo de protección). El riesgo es mínimo, pero hasta que no se verifique que la composición declarada por el fabricante coincide, hay que ser cautos. Para que el vertido dañe lo menos posible al medio marino, hay que retirarlo, con independencia de si la granza es tóxica o no. Es un contaminante que, a medida que se va erosionando, puede causar daño físico y biológico a algunas especies acuáticas.

Lo ideal sería interceptar los sacos antes de que la granza se disperse por el mar. La granza que ya está dispersa habrá que recogerla en la costa cuidando la seguridad de los operarios y voluntarios, y tratando de no causar un impacto ecológico mayor. La limpieza no debe alterar las dunas ni la vegetación, no se debe remover la arena de zonas de marisqueo, y no se debe acudir en masa a las playas para no pisar y enterrar la granza. Existe un inventario internacional de técnicas de limpieza de plásticos en medios acuáticos. Todas estas técnicas son muy costosas y ninguna garantiza la eliminación total de residuos.