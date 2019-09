En los próximos días, vamos a tener que escuchar muchas chorradas. A medida que se vaya recortando el plazo para la repetición de las elecciones, los partidos tratarán de situarse como víctimas inocentes del bloqueo. La culpa siempre la tiene otro. Por ejemplo, Pedro Sánchez ha dicho hace unas horas, en una entrevista en 'El País' que él tiene una nueva oferta para Unidas Podemos: pactar el programa, pero gobernar en solitario. Hace como que se mueve. Sin embargo, a la hora de la verdad, no tiene ninguna prisa en reunirse con Pablo Iglesias. La prueba es que aún no hay fecha cerrada. Y además, Sánchez sabe que para el partido morado es tremendamente complicado terminar aceptando mucho menos de lo que se les ofrecía en julio. Iglesias, de hecho, mantiene, al menos hasta el momento, que la negociación debe de abarcarlo todo, también los nombres de los futuros ministros.

Luego están Ciudadanos y el Partido Popular, que me están pareciendo en todo este proceso especialmente cínicos. Empezaré con Pablo Casado. En su mano estaría abstenerse y que eche a andar la legislatura, como hizo el PSOE con Mariano Rajoy a petición de todo el PP, por cierto. Pero ahora Casado ya no está en esas. Y no le duelen prendas al afirmar lo siguiente: "Nuestro compromiso, pase lo que pase, es estabilidad y desbloqueo. Si Sánchez nos quiere llevar a elecciones-prosigue Casado- que todo el mundo sepa que el PP desbloqueará la situación". ¿Y por qué no la desbloquea ahora mismo? ¡En su mano está! Estaría bien que dejaran de presumir sobre su altura de Estado y pasaran a la acción. Menos palabrería y más hechos. Ojalá nos trataran siempre como a personas inteligentes...

Luego está Ciudadanos. Escuchaba en estas últimas horas a uno de sus portavoces, Carlos Carrizosa, pedir al PSOE que deje de "marear la perdiz" (con razón), pero acto seguido añadía un llamamiento desesperado a Sánchez para que se ponga a gobernar ya. ¿Cómo lo puede hacer si nadie lo permite? Si su prioridad es que el ejecutivo se ponga en marcha, que desbloquee Ciudadanos la situación, ¿no? Pues no. Porque esas no son en realidad sus intenciones. Hay que desgastar al contrario. No vaya a ser que finalmente haya elecciones y pierdan cuatro votos.

Yo no sé si los partidos políticos son conscientes en realidad del ridículo que están haciendo y del hartazgo que pueden llegar a despertar en los ciudadanos. De verdad que no lo sé. Tengo mis dudas. Porque si se dieran cuenta, si se miraran a sí mismos con algo de perspectiva, se les tendría que caer la cara de vergüenza. Que sean consecuentes con los resultados de las urnas, que hagan algo y que nos dejen en paz. Y si no, si irremediablemente nos arrastran de nuevo a elecciones, que se aparten para dejar paso a gente que sea capaz de dialogar y poner en marcha el país al que representan. Pelmas.