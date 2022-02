Después de las elecciones autonómicas de Castilla y León el pasado 13 de febrero, resulta interesante conocer otros aspectos de la región. A la vista está que es la comunidad autónoma más grande de España con 94.226,97 kilómetros cuadrados, lo que corresponde al 19,30% de todo el territorio español, según el ‘Informe del Grupo de Trabajo Sobre el Cálculo de la Población Ajustada’ (2021) del Ministerio de Hacienda y Funciones Públicas. No obstante, otros aspectos como por qué Castilla y León no tiene capital no son tan conocidos.

Muchos pueden pensar que Valladolid es la capital de esta comunidad autónoma. Pero lo cierto es, que aunque esta sea la ciudad más poblada con 297.775 habitantes, en base a la última actualización de 2021 del INE; acoja las tres altas instituciones de la comunidad (las Cortes, la Presidencia y la Junta) y se hayan realizado varios intentos para reconocer su capitalidad, Castilla y León no tiene capital reconocida.

Por qué Castilla y León no tiene capital

La Ley del Estatuto de Autonomía de la comunidad de 1983, y las reformas que le siguieron hasta 2007, no hacen mención a cuál es la capital ni exige que las instituciones mencionadas tengan que estar ubicadas en Valladolid. De acuerdo con el tercer artículo de la última reforma en 2007, es la “ley de las Cortes de Castilla y León, aprobada por mayoría de dos tercios” la que fija las sedes de las instituciones y es la Junta de Castilla y León quien determina “la ubicación de los organismos o servicios de la Administración de la Comunidad”.

Tal y como hemos mencionado, tanto la sede de las Cortes como la sede de la Junta de Castilla y León se ubican en Valladolid. Aún así, otras instituciones se sitúan en diferentes provincias. El Tribunal Superior de Justicia está en Burgos, el Tribunal de Cuentas en Palencia, el Consejo Consultivo en Zamora y el Procurador del Común en León.

Por lo cual, aunque pueda resultar extraño, Castilla y León no tiene capital asignada.

Intento de asignar a Valladolid como capital de la comunidad

En 2019, el concejal del PP y exvicepresidente de la Junta José Antonio De Santiago-Juárez preparó, junto a su grupo municipal, una moción para realizar una “reforma exprés” del artículo 3 del Estatuto de Autonomía en la que se asignaría a Valladolid como capital de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Para ello, argumentó que se trataba de la ciudad con más habitantes y la sede de las principales instituciones de la región.

En la última reforma de 2007, no se atrevieron a abordar este tema, ya que creían que “la comunidad todavía no estaba suficientemente integrada y consolidada y que era más prudente esperar a otro momento”, tal y como afirma el exvicepresidente en un artículo de Leonoticias.

Aún así, la propuesta no obtuvo ningún respaldo, ni siquiera de su propio partido, lo cual ocasionó varios enfrentamientos tanto con las ciudades de otras provincias como con el Partido Popular. De Santiago-Juárez llegó a decir que la reacción política y periodística fue “desmedida” e hizo alusiones a la “falta de sentimiento de pertenencia a la comunidad” en el diario mencionado.

Lo cierto es que Castilla y León sigue sin capital y parece que, de momento, así seguirá.