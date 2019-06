Alfonso Delgado, investigador en EEUU: "Yo fallé muchas veces para llegar a la NASA pero el fallo es lo que te hace mejorar"

Alfonso Delgado, licenciado en Física Teórica, cursó un Máster en Astronomía y Astrofísica en la Universidad Internacional de Valencia (VIU) nada más terminar su carrera. Y lo hizo a distancia.

Actualmente trabaja en la NASA como investigador, pero se sabe consciente de las piedras en el camino. Su periplo para llegar a la agencia espacial no siempre fue fácil para él.

"El lema de la NASA es 'Failure is not an option' (El fallo no es una opción) y yo fallé un montón de veces hasta llegar allí", explica Delgado. No obstante, asegura que, al fin y al cabo, los fallos son "lo que te hacen mejorar" profesional y personalmente.

A lo largo de su carrera se encontró gente que le decía que sería imposible que alguien como él pudiese llegar hasta allí, pero al final lo consiguió tras mucho esfuerzo. La clave está en no rendirse nunca. "Si lo consigues a la primera fenomenal, si no hay que seguir intentándolo", concluye.