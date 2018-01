Habla Catia Tarancón, la mujer del preso 'resucitado': "Sólo recuerda que estaba metido dentro de una bolsa"

ESTANDO EN LA BOLSA FUNERARIA, EMPEZÓ A RONCAR

Gonzalo Montoya fue dado por muerto pero despertó cuando iban a hacerle la autopsia. Tres médicos confirmaron su muerte tras hallarle en la celda. "Dos minutos más y lo matan ellos. No me lo explico", afirma su mujer. La familia de Gonzalo denuncia que no tenía vigilancia en la cárcel pese a sufrir problema psiquiátricos.